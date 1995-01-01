Штатив Benro C572LL Video Lightning Lock карбоновый
Код товара:УТ-00095092
Артикул:C572LL
Товар не найден
Описание
Benro C572LL Video Lightning Lock — профессиональный карбоновый видеоштатив с эксклюзивной системой быстрой фиксации. Благодаря технологии Lightning Lock ножки моментально раскрываются и надежно фиксируются одним движением, что делает штатив идеальным решением для динамичных съемок и выездных проектов.
Штатив совместим с видеоголовами, оснащенными чашей диаметром 60 мм, и выдерживает тяжелое оборудование весом до 25 кг. Диапазон рабочих высот — от 63 до 138 см. В сложенном виде длина составляет всего 68,4 см, что удобно для транспортировки в комплекте с прочным чехлом.
Средняя растяжка обеспечивает дополнительную стабильность даже на неровной местности. Двойные опоры сочетают нескользящие широкие резиновые накладки для съемки в помещении и на асфальте, а также металлические шипы для надежной фиксации на грунте. Карбоновая конструкция весит всего 3,11 кг.