Описание

Штатив Benro C3770TN серии Combination обеспечивает максимальную стабильность и допустимую нагрузку при небольшом собственном весе. Разработан для использования с тяжелым оборудованием – полноформатные и среднеформатные зеркальные камеры, видеокамеры, длиннофокусная оптика. Хорошо подходит для съемки животных и птиц в их естественной среде обитания, пейзажей, архитектурной съемки, астрофотографии.

Ноги штатива изготовлены из карбона QIHM-8X – восьмислойного карбонового волокна с квазиизотропной структурой плетения. Каждый слой меняет свое осевое направление под определенным углом, распределяя весовую нагрузку в трех измерениях. Это легкий, но структурно стабильный материал, протестированный в независимых лабораториях: в тестах на максимальную нагрузку предел прочности составил 134 кг.

Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. Предусмотрена установка голов как с плоским, так и с чашечным основанием: верхняя часть хаба раздвигается для смены плоской платформы на чашечный адаптер 75 мм (для установки видеоголов с полусферой).

Платформа изготовлена из анодированного алюминия, ее фиксация происходит с помощью рычага с храповым механизмом. Большой металлический крюк для подвески груза позволяет закрепить балласт для большей устойчивости штатива. Сбоку на крестовине имеется резьбовой гнездо для установки дополнительного оборудования. С помощью отдельных кронштейнов в него можно установить осветитель, микрофон, монитор и другие аксессуары. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Для блокировки ноги достаточно поворота на 90°, поэтому сборка и разборка такого штатива занимает времени не больше, чем штатива с клипсовыми замками. Замки защищены от попадания пыли. При использовании в холодное время помогает съемная накладка из мягкой нейлоновой ткани, которую можно установить на любой части ноги.

Диаметр резиновых опор увеличен для лучшего сцепления с поверхностью, также в комплекте поставляются стальные шипы, которые легко устанавливаются пользователем при необходимости.

В комплекте со штативом идет мягкий тканевый чехол и сумка для транспортировки.