Benro BK70 — многофункциональная стойка-трансформер 4-в-1, идеально подходящая для стримов, блогинга и селфи-съемки. В собранном виде это компактный настольный штатив, а в разложенном — полноценная стойка высотой до 177 см или удобный монопод. Конструкция выполнена из легкого алюминия и технополимера, весит всего 0,49 кг и выдерживает нагрузку до 2 кг. Поворотный держатель смартфона (для ширины 4,8-10 см) и Bluetooth-пульт в комплекте обеспечивают максимальный комфорт. Стандартный винт 1/4" позволяет устанавливать компактные камеры, микрофоны или LED-свет.