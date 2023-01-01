Описание

Интересное решение для создателей контента и любителей селфи. Используя Benro BK15, вы получите видеоролики и фотографии профессионального качества. С помощью шаровой головки вы сможете повернуть телефон в нужную сторону, выровнять кадр по линии горизонта, переключаться между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Держатель смартфона совместим с любыми гаджетами шириной корпуса от 4.8 до 10 cм. Съемный пульт дистанционного управления Bluetooth активирует затвор камеры смартфона на расстоянии до 10 м.

Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки. Широкий диапазон регулировок высоты от 19 до 81 см. Компактный и легкий: вы всегда сможете взять этот штатив-монопод с собой, чтобы не упустить интересный кадр, снять креативный видеоролик или провести захватывающий стрим.

Технические характеристики: