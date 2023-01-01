Штатив / монопод для селфи Benro BK15, с треногой и пультом Bluetooth
Код товара : УТ-00056983
Артикул : BK15
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, со съемным держателем для смартфона
Материал
алюминий, технополимер
Длина в сложенном положении
20 см
Физические характеристики
Вес
200 г
Описание
Интересное решение для создателей контента и любителей селфи. Используя Benro BK15, вы получите видеоролики и фотографии профессионального качества. С помощью шаровой головки вы сможете повернуть телефон в нужную сторону, выровнять кадр по линии горизонта, переключаться между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Держатель смартфона совместим с любыми гаджетами шириной корпуса от 4.8 до 10 cм. Съемный пульт дистанционного управления Bluetooth активирует затвор камеры смартфона на расстоянии до 10 м.
Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки. Широкий диапазон регулировок высоты от 19 до 81 см. Компактный и легкий: вы всегда сможете взять этот штатив-монопод с собой, чтобы не упустить интересный кадр, снять креативный видеоролик или провести захватывающий стрим.
Технические характеристики:
- Вес: 200 г
- Нагрузка: до 500 г
- Минимальная высота: 19 см
- Максимальная высота: 81 см
- Длина в сложенном виде: 20 см
- Материалы: алюминий, технополимер