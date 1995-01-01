Универсальный адаптер для установки бинокля на штативы, моноподы и другие держатели. Адаптер оснащен стандартным винтом 1/4" который подходит к абсолютному большинству современных биноклей, имеющих резьбу для крепления на штативе (как правило, она располагается спереди, между объективами). Основание кронштейна выполнено в форм-факторе стандарта Arca-Swiss, что позволяет быстро устанавливать его на совместимые штативные головы. Также предусмотрены два резьбовых гнезда 1/4" и 3/8" для совместимости с самыми разными опорами, включая моноподы, настольные штативы и так далее. На вертикальной части кронштейна сделаны две резьбы 1/4", в которые вы можете завернуть заглушку, снятую с бинокля, чтобы ее не потерять. Изготовлен из легкого и прочного алюминия: вес адаптера составляет всего 50 г.