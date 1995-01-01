Штативный адаптер Benro BINOH200 для бинокля, универсальный
Код товара : УТ-00073170
Артикул : BINOH200
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный адаптер для установки бинокля на штативы, моноподы и другие держатели. Адаптер оснащен стандартным винтом 1/4" который подходит к абсолютному большинству современных биноклей, имеющих резьбу для крепления на штативе (как правило, она располагается спереди, между объективами). Основание кронштейна выполнено в форм-факторе стандарта Arca-Swiss, что позволяет быстро устанавливать его на совместимые штативные головы. Также предусмотрены два резьбовых гнезда 1/4" и 3/8" для совместимости с самыми разными опорами. На вертикальной части кронштейна предусмотрены две резьбы 1/4", в одну из которых вы можете завернуть резьбовую заглушку, снятую с бинокля, чтобы ее не потерять. Изготовлен из легкого и прочного алюминия: вес адаптера составляет всего 50 г.