Описание

Универсальный держатель разработан для установки планшетов и смартфонов любых размеров. В основании имеется две резьбы 1/4" и 3/8" для установки на любые опоры – штатив, штативную голову, монопод, слайдер и т.п. Форма основания позволяет установить держатель на головы системы Arсa-Swiss и Manfrotto RC2. Держатель также можно использовать как настольную подставку: два опорных рычага обеспечат отличную поддержку, а резиновые накладки предотвратят случайное соскальзывание устройства.

Компактная складная конструкция и удобный чехол для транспортировки и хранения.

Изготовлен из высококачественного алюминия, обработанного на станке с ЧПУ.