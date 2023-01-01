Держатель для планшета / телефона Benro Arca Smart Tablet Holder ACSMTH
Код товара : УТ-00059297
Артикул : ACSMTH
4 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
160 г
Вес (брутто), г
0.260
Описание
Универсальный держатель разработан для установки планшетов и смартфонов любых размеров. В основании имеется две резьбы 1/4" и 3/8" для установки на любые опоры – штатив, штативную голову, монопод, слайдер и т.п. Форма основания позволяет установить держатель на головы системы Arсa-Swiss и Manfrotto RC2. Держатель также можно использовать как настольную подставку: два опорных рычага обеспечат отличную поддержку, а резиновые накладки предотвратят случайное соскальзывание устройства.
Компактная складная конструкция и удобный чехол для транспортировки и хранения.
Изготовлен из высококачественного алюминия, обработанного на станке с ЧПУ.