Штатив Benro A673LLBV6HPLUS Video Lightning Lock с видеоголовой/алюминиевый

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Код товара: УТ-00095091 Артикул: A673LLBV6HPLUS Код товара: УТ-00095091 Артикул: A673LLBV6HPLUS Профессиональный алюминиевый видеоштатив Benro A673LLBV6HPLUS нового поколения оснащен системой Lightning Lock для мгновенной раскладки ножек одним замком. Видеоголова с полусферой 75 мм, 8-ступенчатым контрбалансом и 4-ступенчатой регулировкой гидравлического сопротивления обеспечивает идеальную плавность съемки. Штатив выдерживает нагрузку до 6 кг и отлично подходит как для студийной, так и для полевой работы. Товар не найден Задать вопрос Описание Benro A673LLBV6HPLUS — инновационный алюминиевый видеоштатив с эксклюзивной системой Lightning Lock, позволяющей выдвинуть и зафиксировать обе секции ножек одним движением. Телескопическая растяжка гарантирует устойчивость на любом рельефе, а сменные резиновые опоры и металлические шипы обеспечивают надежное сцепление с любой поверхностью. Профессиональная видеоголова с полусферой 75 мм и подсветкой пузырькового уровня предлагает 8 ступеней контрбаланса и 4 ступени регулировки гидравлического сопротивления для безупречно плавных панорам. Универсальное крепление поддерживает площадки Arca и 501. Максимальная нагрузка — 6 кг. Видео Наш обзор

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