Штатив Benro A673LL Video Lightning Lock алюминиевый
Код товара:УТ-00095090
Артикул:A673LL
Товар не найден
Описание
Benro A673LL Video Lightning Lock — профессиональный алюминиевый видеоштатив с эксклюзивной системой быстрой фиксации. Благодаря технологии Lightning Lock обе секции ножек моментально раскрываются и надежно фиксируются одним движением, что делает штатив идеальным решением для динамичных съемок.
Штатив совместим с видеоголовами, оснащенными чашей диаметром 75 мм, и выдерживает тяжелое оборудование весом до 40 кг. Диапазон рабочих высот — от 55,6 до 145,7 см. В сложенном виде длина составляет 71,2 см, что удобно для транспортировки в комплекте с прочным чехлом.
Средняя растяжка обеспечивает дополнительную стабильность даже на неровной местности. Двойные опоры сочетают нескользящие широкие резиновые накладки для съемки в помещении и на асфальте, а также металлические шипы для надежной фиксации на грунте. Конструкция выполнена из прочного алюминиевого сплава, весит 4,06 кг.