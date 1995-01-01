Benro A673LL Video Lightning Lock — профессиональный алюминиевый видеоштатив с эксклюзивной системой быстрой фиксации. Благодаря технологии Lightning Lock обе секции ножек моментально раскрываются и надежно фиксируются одним движением, что делает штатив идеальным решением для динамичных съемок.

Штатив совместим с видеоголовами, оснащенными чашей диаметром 75 мм, и выдерживает тяжелое оборудование весом до 40 кг. Диапазон рабочих высот — от 55,6 до 145,7 см. В сложенном виде длина составляет 71,2 см, что удобно для транспортировки в комплекте с прочным чехлом.