Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Benro A572LL Video Lightning Lock алюминиевый

  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
  • A572LL Video Lightning Lock алюминиевый
Код товара:УТ-00095088
Артикул:A572LL

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Benro A572LL — профессиональный алюминиевый видеоштатив с эксклюзивной системой Lightning Lock для моментальной раскладки ножек одним движением. Это идеальное решение для динамичных съемок и студийной работы. Штатив совместим с видеоголовами с чашей 60 мм и выдерживает тяжелое оборудование весом до 25 кг. Рабочий диапазон высот — от 63 до 138 см. Средняя растяжка и двойные опоры с резиновыми накладками и металлическими шипами гарантируют исключительную устойчивость на любом рельефе. В сложенном виде длина составляет 68,4 см, вес — 3,39 кг.