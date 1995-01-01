Benro A572LL — профессиональный алюминиевый видеоштатив с эксклюзивной системой Lightning Lock для моментальной раскладки ножек одним движением. Это идеальное решение для динамичных съемок и студийной работы. Штатив совместим с видеоголовами с чашей 60 мм и выдерживает тяжелое оборудование весом до 25 кг. Рабочий диапазон высот — от 63 до 138 см. Средняя растяжка и двойные опоры с резиновыми накладками и металлическими шипами гарантируют исключительную устойчивость на любом рельефе. В сложенном виде длина составляет 68,4 см, вес — 3,39 кг.