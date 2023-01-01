Фоторамкa Baummann 30x30 см U4
Код товара : УТ-00068147
Артикул : 3030-U4
730 ₽
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Описание
Рамка для фотографий формата 30 х 30 см. Рельефный багет с комбинацией розовато-серого и золотого цветов выполнен из легкого и прочного пластика. Фотография размещается под минеральным стеклом, плотный задник из листа оргалита фиксируется на металлические лепестки (стрелы). Рамка поставляется с настенным креплением, ножка у моделей такого формата отсутствует.