Фоторамка Baummann 25x25 N8 (красный)
Код товара : УТ-00039416
Артикул : 2525-N8
390 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
25х25 см
Описание
Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.