Рамка для фотографий, рисунков, картин формата 20х20 см. Рельефный пластиковый багет белого цвета с серебристым напылением и серебристым кантом. Прочное минеральное стекло. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью нескольких металлических лепестков («стрел»). Ножка у модели этого размера отсутствует, но имеется крепление для подвешивания на стену.