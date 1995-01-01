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Фоторамка Baummann 20x20 см U7

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Код товара: УТ-00063651 Артикул: 2020-U7 Код товара: УТ-00063651 Артикул: 2020-U7 Размер фотографии 20х20 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 20х20 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий, рисунков, картин формата 20х20 см. Рельефный пластиковый багет белого цвета с серебристым напылением и серебристым кантом. Прочное минеральное стекло. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью нескольких металлических лепестков («стрел»). Ножка у модели этого размера отсутствует, но имеется крепление для подвешивания на стену. Видео Наш обзор

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