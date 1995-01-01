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Фоторамка Baummann 20x20 см, Q11 (светло-голубой)

Код товара:УТ-00049420
Артикул:2020-Q11

Товар не найден

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Описание

Рамка для 1 фотографии формата 20x20 см. Багет светло-голубого цвета с текстурой дерева из легкого пластика.
Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло.
Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается,
а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.