Фоторамка Baummann 20x20 см, Q11 (светло-голубой)
Код товара:УТ-00049420
Артикул:2020-Q11
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х20 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСиний/голубой
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для 1 фотографии формата 20x20 см. Багет светло-голубого цвета с текстурой дерева из легкого пластика.
Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло.
Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается,
а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.