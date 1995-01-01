Рамка для фотографий, рисунков, эскизов формата 20х20 см. Багет жемчужного цвета с растительным рельефом выполнен из легкого пластика. Задник из плотного листа оргалита фиксируется несколькими гибкими металлическими стрелами. Минеральное стекло толщиной около 1.5 мм. На заднике имеется настенное крепление, с помощью которого рамку можно подвесить на гвоздик или леску.

Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.