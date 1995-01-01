Фоторамка Baummann 20x20 см C4
Код товара:УТ-00049419
Артикул:2020-C4
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х20 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для 1 фотографии формата 20x20 см. Багет кораллового цвета с Золотистым рельефом из легкого пластика.
Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло.
Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается,
а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.