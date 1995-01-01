Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 20х20 см. Пластиковый багет шириной 2,5 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Без подставки, только навесное крепление (на леску или гвоздь).

Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.

Это стильные рамки , которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.