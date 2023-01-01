Фоторамка Baummann 20х20 см Q8
Код товара : УТ-00063193
Артикул : 2020-Q8
490 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
20х20 см
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 20х20 см. Пурпурно-розовый пластиковый багет «под дерево» с золотистой окантовкой. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену.