Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка Baummann 15x15 Q8

  • 15x15 Q8 (розовый)
  • 15x15 Q8 (розовый)
  • 15x15 Q8 (розовый)
  • 15x15 Q8 (розовый)
  • 15x15 Q8 (розовый)
Код товара:УТ-00044562
Артикул:1515-Q8

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рамка для 1 фотографии формата 15х15 см. Розовый с платиной багет с имитацией старения выполнен из легкого пластика. Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло. Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается, а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.

Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см