Фоторамка Baummann 15x15 см Q5

0 0 отзывов Код товара : УТ-00036558 Артикул : 1515-Q5



Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см. Задать вопрос 420 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.

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