Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 10х10 см. Пластиковый багет шириной 2,2 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеется петля для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску).

Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.

Это стильные рамки , которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.