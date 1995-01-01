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Фоторамка Baummann 13x13 см Q10

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Код товара: УТ-00063765 Артикул: 1313-Q10 Код товара: УТ-00063765 Артикул: 1313-Q10 Размер фотографии 13х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Коричневый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 13х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Коричневый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий, рисунков, картин формата 13х13 см. Зеленый пластиковый багет «под дерево» эффектом старения и темно-золотистым кантом. Прочное минеральное стекло. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью нескольких металлических лепестков («стрел»). Ножка у модели этого размера отсутствует, но имеется крепление для подвешивания на стену. Видео Наш обзор

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