Фоторамка Baummann 13x13 см Q10
Код товара:УТ-00063765
Артикул:1313-Q10
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии13х13 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаКоричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, картин формата 13х13 см. Зеленый пластиковый багет «под дерево» эффектом старения и темно-золотистым кантом. Прочное минеральное стекло. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью нескольких металлических лепестков («стрел»). Ножка у модели этого размера отсутствует, но имеется крепление для подвешивания на стену.