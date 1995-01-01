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Фоторамка Baummann 13x13 см Q10

  • 13x13 см Q10
  • 13x13 см Q10
  • 13x13 см Q10
Код товара:УТ-00063765
Артикул:1313-Q10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий, рисунков, картин формата 13х13 см. Зеленый пластиковый багет «под дерево» эффектом старения и темно-золотистым кантом. Прочное минеральное стекло. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью нескольких металлических лепестков («стрел»). Ножка у модели этого размера отсутствует, но имеется крепление для подвешивания на стену.