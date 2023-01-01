Фоторамка Baummann 13x13 см N11
Код товара : УТ-00063681
Артикул : 1313-N11
260 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
13х13 см
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, картин формата 13х13 см. Рельефный багет насыщенного синего цвета, прочное минеральное стекло. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью нескольких металлических лепестков («стрел»). Ножка у модели этого размера отсутствует, но имеется крепление для подвешивания на стену.