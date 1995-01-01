Рамка для 1 фотографии формата 13x13 см. Багет жемчужного цвета с серебристым рельефом из легкого пластика. Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло. Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается, а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.