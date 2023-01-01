Фоторамка Baummann 13x13 см C7
Код товара : УТ-00049417
Артикул : 1313-C7
360 ₽
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Описание
Рамка для 1 фотографии формата 13x13 см. Багет жемчужного цвета с серебристым рельефом из легкого пластика. Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло. Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается, а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.