Фоторамка Baummann 13x13 см C2
Код товара : УТ-00063191
Артикул : 1313-C2
360 ₽
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Характеристики
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 13х13 см. Светло-серебристый пластиковый багет «под дерево» с золотистым рельефным орнаментом. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену.