Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 13х13 см. Светло-серебристый пластиковый багет «под дерево» с золотистым рельефным орнаментом. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену.