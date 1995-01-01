Фоторамка Baummann 13x13 см C11
Код товара:УТ-00063192
Артикул:1313-C11
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии13х13 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаЗолотистый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 13х13 см. Коричневый с серебром пластиковый багет «под дерево» с серебристым рельефным орнаментом. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену.