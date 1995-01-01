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Фоторамка Baummann 13x13 см C11

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Код товара: УТ-00063192 Артикул: 1313-C11 Код товара: УТ-00063192 Артикул: 1313-C11 Размер фотографии 13х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Золотистый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 13х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Золотистый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 13х13 см. Коричневый с серебром пластиковый багет «под дерево» с серебристым рельефным орнаментом. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену. Видео Наш обзор

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