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Фоторамка Baummann 13x13 см C11

  • 13x13 см C11
  • 13x13 см C11
  • 13x13 см C11
Код товара:УТ-00063192
Артикул:1313-C11

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 13х13 см. Коричневый с серебром пластиковый багет «под дерево» с серебристым рельефным орнаментом. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену.