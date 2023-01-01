Фоторамка Baummann 13x13 см C11

0 0 отзывов Код товара : УТ-00063192 Артикул : 1313-C11

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Размер фотографии 13х13 см Все характеристики Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 13х13 см. Коричневый с серебром пластиковый багет «под дерево» с серебристым рельефным орнаментом. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену. Задать вопрос 360 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Размер Размер фотографии 13х13 см

Описание Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 13х13 см. Коричневый с серебром пластиковый багет «под дерево» с серебристым рельефным орнаментом. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену.

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