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Фоторамка Baummann 11.5x15 см U8

  • 11.5x15 см U8
  • 11.5x15 см U8
  • 11.5x15 см U8
  • 11.5x15 см U8
  • 11.5x15 см U8
Код товара:УТ-00089550
Артикул:1115-U8

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 11.5х15 см. Пластиковый багет розового цвета шириной 2.2 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску), а также ножка для настольного расположения. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см. Это стильные рамки, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.