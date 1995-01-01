Фоторамка Baummann 11.5x15 см U4

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Код товара: УТ-00089551 Артикул: 1115-U4 Код товара: УТ-00089551 Артикул: 1115-U4 Размер фотографии 11,5х15 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серебристый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 11,5х15 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 11.5х15 см. Пластиковый багет кораллового цвета шириной 2.2 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску), а также ножка для настольного расположения. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Видео Наш обзор

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