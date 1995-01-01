Фоторамка Baummann 11.5x15 см U4
Код товара:УТ-00089551
Артикул:1115-U4
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии11,5х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСеребристый
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 11.5х15 см. Пластиковый багет кораллового цвета шириной 2.2 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску), а также ножка для настольного расположения. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.