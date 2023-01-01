Фоторамка Baummann 10x10 см C6
Код товара : УТ-00063189
Артикул : 1010-C6
290 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х10 см
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, иллюстраций формата 10х10 см. Темно-коричневый пластиковый багет «под дерево» с золотистым рельефным орнаментом и внутренней окантовкой. Задник из плотного листа оргалита фиксируется на несколько гибких металлических «стрел». Стекло минеральное, толщина 1.5 мм. Имеется металлическая проушина для подвешивания на стену.