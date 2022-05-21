Батарейный блок Fujifilm VG-XT1 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00059583
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-05-21
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
3 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 124583
батарейная ручка для XT-1. Вмещает 1 дополнительную аккумуляторную батарею Fujifilm NP-W126, что, совместно с еще одной батареей в самой камере, дает около 700 срабатываний по стандартам CIPA, т.е. приблизительно вдвое продлевает время непрерывного использования фотоаппарата.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: коробка.
Гарантия 14 дней.