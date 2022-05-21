Описание

Код товара: 124583

батарейная ручка для XT-1. Вмещает 1 дополнительную аккумуляторную батарею Fujifilm NP-W126, что, совместно с еще одной батареей в самой камере, дает около 700 срабатываний по стандартам CIPA, т.е. приблизительно вдвое продлевает время непрерывного использования фотоаппарата.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: коробка.

Гарантия 14 дней.