Беспроводное зарядное устройство для телефонов Apple с поддержкой MagSafe (от iPhone 12 и выше). Работает в качестве зарядки и подставки для вашего телефона, также может одновременно беспроводным способом заряжать ваши наушники Apple AirPods (от AirPods 2 и выше) и часы Apple Watch – для этого сбоку предусмотрен выход USB Type C. Телефон можно установить как вертикально, так и горизонтально, угол наклона регулируется в пределах от 0 до 60°. Встроенный USB-C кабель сматывается внутрь корпуса для компактного хранения. Светодиодные индикаторы сообщают статус устройства (горит постоянно: идет зарядка, мигает – ошибка).

Для нормального функционирования устройству необходим сетевой адаптер или универсальный USB-аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 9В 3А. Устройство обладает многоуровневой защитой: от скачков напряжения, короткого замыкания, электростатики, перегрева и так далее.

Baseus MagPro 2 в 1 – прекрасный выбор для компактной организации вашего рабочего места, как в офисе, так и в дороге.

Характеристики