Baseus Cube 20W – относительно недорогое и при этом надежное зарядное устройство, обеспечивающее быструю зарядку вашего телефона, планшета или мобильных аксессуаров. Максимальная мощность 20 Вт позволяет, к примеру, за полчаса зарядить iPhone 15 с нуля до приблизительно 60%. В устройстве вместо кремния используется нитрид галлия (GaN), поэтому оно почти не нагревается при использовании, несмотря на очень компактный корпус.

6 уровней защиты: от короткого замыкания, статического электричества, перегрева, скачков напряжения, повышенной силы тока и / или мощности – все ваши устройства будут в полной безопасности.

Это устройство мультивольтажное: оно работает от электросетей с напряжением от 100 до 240 Вольт, поэтому может использоваться в разных регионах мира – очень удобно для путешествий и деловых поездок.

Устройство оснащено 2 портами: USB-A и USB-C:

Порт USB-A: 5В 3А, 9В 2А или 12В 1.5А (макс. 18 Вт)

Порт USB-C: 5В 3А, 9В 2.22А или 12В 1.67А (макс. 20 Вт)

При одновременном использовании: 15 Вт распределяется на 2 порта

Размеры: 64.5 х 40 х 28 мм

Вес: 54 г

USB кабель: не входит в комплект