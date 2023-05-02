Бачок для проявки 35мм фотопленки (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00067131
Артикул : б/у-РнД КС 2023-05-02
Причина уценки:
нет
450 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 132131
Советский бачок для проявки 35мм фотопленки
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: бачок, крышка, спираль
Гарантия 14 дней.