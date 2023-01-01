Резинка для волос BaByliss 794420
Код товара : УТ-00042253
Артикул : 794420
199 ₽
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Описание
Babyliss Mini Magic Rubber – набор аксессуаров, предназначенных для создания причёски.
РАЗНОЦВЕТНЫЕ РЕЗИНКИ
В набор входит множество разноцветных резинок, с помощью которых можно сделать красивые, дерзкие, забавные хвостики. Набор особенно хорошо подойдёт девочке или молодой девушке.
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Резинки изготовлены из прочного, эластичного, хорошо растягивающегося полиэстера. Благодаря этому ими особенно удобно пользоваться.