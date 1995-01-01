Усилитель-распределитель AvMatrix SD1191 3G-SDI 1x9 с восстановлением тактовой частоты
Код товара : УТ-00073437
Артикул : 29998
Гарантия производителя 2 года
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Описание
AvMatrix SD1191 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x9 3G/HD/3G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.
Распределение сигнала 1x9
SD1191 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с девятью выходами для многоскоростных SDI видеосигналов до 1080P 60 Гц (2,97 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI
Восстановление сигнала SDI – до 400 метров
SD1191 включает встроенные системы компенсации потерь в кабеле и восстановления сигнала SDI. Устройство регенерирует сигнал SDI, уменьшает джиттер SDI и улучшает качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern (показатели глазкового теста) до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м. HD: 200м. SD: 400 м).
Основные характеристики:
- Высокоскоростная обработка сигналов 3G/HD/SD-SDl
- Автоматическая компенсация потерь в кабеле и восстановление сигнала
- 9 буферизованных выходов с восстановлением тактовой частоты
- Поддержка сигнала DVB-ASI
- Все служебные данные, передаются на все выходы
- Светодиодные индикаторы питания и входного сигнала
- Резьбовой фиксирующий разъем питания
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9
- Вход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 1
- Выход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 9
- Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 30/29.97/25/24/23.98
- 625i 50 525i 59.94
- Стандарты SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A и B
- Стандарты ASI: DVB-ASI
- SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит
- Автопереключение SDI: Автодетектирование SD, HD и 3G-SDI на входе
- Разъем питания: Разъем питания с резьбой
- Напряжение питания: DC 5-17 В
- Мощность потребления: 1,0 Вт
- Рабочая температура: -20℃~ 60℃
- Температура хранения: -30℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры: 125,5 х 104 х 24,5 мм
- Вес: 600 г
Комплектация:
- Усилитель-распределитель AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1x9
- Монтажный кронштейн – 2 шт
- Универсальный источник питания DC 12V