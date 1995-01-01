Описание

AvMatrix SD1191 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x9 3G/HD/3G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

Распределение сигнала 1x9

SD1191 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с девятью выходами для многоскоростных SDI видеосигналов до 1080P 60 Гц (2,97 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI

Восстановление сигнала SDI – до 400 метров

SD1191 включает встроенные системы компенсации потерь в кабеле и восстановления сигнала SDI. Устройство регенерирует сигнал SDI, уменьшает джиттер SDI и улучшает качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern (показатели глазкового теста) до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м. HD: 200м. SD: 400 м).

Основные характеристики:

Высокоскоростная обработка сигналов 3G/HD/SD-SDl

Автоматическая компенсация потерь в кабеле и восстановление сигнала

9 буферизованных выходов с восстановлением тактовой частоты

Поддержка сигнала DVB-ASI

Все служебные данные, передаются на все выходы

Светодиодные индикаторы питания и входного сигнала

Резьбовой фиксирующий разъем питания

Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

Характеристики:

Модель: AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9

Интерфейсы

Вход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 1

SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 1 Выход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 9

Форматы

Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI

Поддерживаемые форматы SDI:

1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 525i 59.94

Стандарты SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A и B

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A и B Стандарты ASI: DVB-ASI

DVB-ASI SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит

RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит Автопереключение SDI: Автодетектирование SD, HD и 3G-SDI на входе

Прочие параметры

Разъем питания: Разъем питания с резьбой

Разъем питания с резьбой Напряжение питания: DC 5-17 В

DC 5-17 В Мощность потребления: 1,0 Вт

1,0 Вт Рабочая температура: -20℃~ 60℃

-20℃~ 60℃ Температура хранения: -30℃~ 70℃

-30℃~ 70℃ Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата

0%~90% без конденсата Размеры: 125,5 х 104 х 24,5 мм

125,5 х 104 х 24,5 мм Вес: 600 г

Комплектация: