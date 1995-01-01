Avenger F301 Baby Plate – кронштейн для крепления фототехники, светового оборудования и аксессуаров на стенах, потолках и любых других плоских поверхностях. Выполнен из толстого листа хромированной стали высокой прочности, не гнется, не ломается – профессиональное студийное качество. Гнездо под стандартный студийный «палец» 5/8" (16 мм) с винтовой фиксацией.

При регистрации на сайте производителя на этот товар распространяется расширение гарантийного срока на дополнительных 8 лет к стандартным 2 годам.