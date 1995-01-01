Кронштейн Avenger F301 Baby Plate, гнездо 16 мм (5/8")
Код товара:УТ-00034328
Артикул:F301
Товар не найден
Характеристики
Вес400 г
Вес (брутто), кг0.500
Описание
Avenger F301 Baby Plate – кронштейн для крепления фототехники, светового оборудования и аксессуаров на стенах, потолках и любых других плоских поверхностях. Выполнен из толстого листа хромированной стали высокой прочности, не гнется, не ломается – профессиональное студийное качество. Гнездо под стандартный студийный «палец» 5/8" (16 мм) с винтовой фиксацией.
При регистрации на сайте производителя на этот товар распространяется расширение гарантийного срока на дополнительных 8 лет к стандартным 2 годам.