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Кронштейн Avenger F301 Baby Plate, гнездо 16 мм (5/8")

Код товара:УТ-00034328
Артикул:F301

Товар не найден

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Описание

Avenger F301 Baby Plate – кронштейн для крепления фототехники, светового оборудования и аксессуаров на стенах, потолках и любых других плоских поверхностях. Выполнен из толстого листа хромированной стали высокой прочности, не гнется, не ломается – профессиональное студийное качество. Гнездо под стандартный студийный «палец» 5/8" (16 мм) с винтовой фиксацией.

При регистрации на сайте производителя на этот товар распространяется расширение гарантийного срока на дополнительных 8 лет к стандартным 2 годам.