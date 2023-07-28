Винтовой крепеж Avenger E620 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00068800
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-07-28/04
Причина уценки:
новый в упаковке.
300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133800
Крепеж для студийного оборудования. С одного конца винт-саморез для деревянных поверхностей, с другого – шестигранный «палец» 5/8" (16 мм). Оцинкованная поверхность предотвращает появление ржавчины.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# n/a
Комплектация: винт в упаковке
Гарантия 14 дней.