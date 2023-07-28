Описание

Код товара: 133800

Крепеж для студийного оборудования. С одного конца винт-саморез для деревянных поверхностей, с другого – шестигранный «палец» 5/8" (16 мм). Оцинкованная поверхность предотвращает появление ржавчины.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

# n/a

Комплектация: винт в упаковке

Гарантия 14 дней.