Держатель отражателей Avenger D705B 66-185 см (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068026
Артикул : б/у-Ф1 ФШ 2023-06-09/02
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости.
5 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 133026
Держатель лайт-диска диаметром 66-185 см, телескопический, для установки на студийную стойку. Для профессионального использования. Цвет черный.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация:
Гарантия 90 дней.