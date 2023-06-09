Держатель отражателей Avenger D700B, 47-122 см (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068025
Артикул : б/у-Ф1 ФШ 2023-06-09/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости, царапины
4 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133025
Держатель лайт-диска 47-122 см телескопический для установки на студийную стойку. Цвет черный. Для профессионального использования
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация:
Гарантия 90 дней.