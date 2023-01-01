Фоторамка Авантаж пластик 21х30 см, песочная
Код товара : УТ-00067274
Артикул : 2917B-595A3
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Гарантия 14 дней.
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Эта красивая рамка прекрасно подойдет для любого интерьера и поможет украсить ваш дом. Она выполнена из высококачественного пластика, что делает ее прочной и долговечной. Эта фоторамка имеет простой, но стильный дизайн, который позволяет выделиться любому снимку, который вы поместите внутри. Она также имеет удобное крепление на задней стороне, которое позволяет легко повесить ее на стену. Вы можете использовать эту рамку для хранения любимых семейных фотографий, их можно менять в зависимости от настроения и событий. Кроме того, это отличный подарок для близких и друзей, которые любят сохранять воспоминания.