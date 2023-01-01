Описание

Компактный, доступный и простой в использовании монитор с сетевым подключением для онлайн-трансляций и видеоконференций c разрешением до 1080 60р. Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac), Ethernet (через USB адаптер) и USB-C (для подключения к ПК) – сразу несколько вариантов для разных сценариев использования. При выборе первых двух сигнал передается на облачные сервера Atomos Cloud Studio, а затем – на любой популярный сервис потоковой трансляции (Youtube, Twitch, Zoom и так далее). Устройство поддерживает источники HDMI и USB (UVC). Высококачественный яркий монитор позаимствован у известной модели Atomos Shinobi: диагональ 5.2", 1920 x 1080, 10-битная глубина цвета (8+2 FRC), яркость 1000 нит. Трансляцию также можно сохранить в виде резервной копии на SD карту (кодек H.264).

Существует возможность комбинировать живой контент с предварительно записанными сюжетами. Например, во время прямой трансляции вы можете поставить записанный ранее новостной сюжет, обучающее видео или рекламную интеграцию. Файлы необходимо предварительно сохранить на SD-карте в совместимом формате.

Идейно ZATO Connect представляет собой упрощенную и удешевленную версию Ninja CAST (рекордера Ninja V с модулем AtomX Cast): здесь нет возможности сохранять поток в высоком качестве (Apple ProRes, Apple ProRes RAW или AVID DNxHR), а подключить одновременно можно не более 1 источника сигнала. По сравнению с Shinobi, урезаны возможности мониторинга изображения: отсутствует фокус-пикинг, зебра, осциллограф и другие продвинутые инструменты контроля. Есть только переворот изображения (по горизонтали или по вертикали), 2х зум, сетка 3х3 и рамки с разными соотношениями сторон. Отдельно присутствует вкладка для мониторинга звука. Звук может поступать по нескольким каналам: встроенный в видеопоток через HDMI или USB, а также отдельно, через микрофонный вход 3.5 мм. Источники можно использовать одновременно, смешивая их в итоговый сигнал, или по отдельности. При этом раздельной регулировки для правого и левого канала здесь нет. Присутствует выход для подключения наушников.

Отдельно стоит упомянуть импорт и наложение графики. Файлы с логотипом канала, названием трансляции, титрами и т.д. можно загружать с SD карты памяти. Для управления графикой выделена отдельная вкладка, можно выбирать расположение текста или логотипа.

ZATO Connect работает от 1 литий-ионного аккумулятора типа Sony NP-F (не входит в комплект) или от внешнего источника с поддержкой USB PD (сетевой адаптер, универсальный USB-аккумулятор и так далее).

Atomos ZATO Connect – это сравнительно недорогое устройство начального уровня, которое делает прямые трансляции доступными для широкого круга пользователей. Отдельно стоит отметить, что несмотря на меньшую цену Atomos не стал экономить на качестве IPS панели: она здесь такая же, как и в Atomos Shinobi или Ninja V. При этом заметим, что устройство нельзя назвать универсальным: если вас интересуют преимущественно стримы и онлайн-конференции, это хороший выбор. Если вам нужен монитор с инструментами для точного контроля изображения, это Atomos Shinobi. Если вдобавок к мониторингу требуется записывать изображение в максимально возможном качестве, это монитор-рекордер Atomos Ninja V, Ninja V+ или Shogun 7 (последний заодно работает и как видеомикшер). Если нужно устройство «все в одном» (мониторинг + запись + трансляция), то это или Ninja V / V+ с дополнительным модулем Atomos Connect, или Shogun Connect.

Характеристики

Общие характеристики

Вес: 245 г

Габариты (Ш х В х Д): 151×91.5×29.5 мм

Рабочая температура: 0 - 40° С

Конструкция корпуса и управление

Корпус: алюминиевое шасси, задняя панель из ABS-поликарбоната

Охлаждение: пассивное

Кнопки на корпусе: кнопка питания / блокировка экрана

Настройка сети: авто-подключение по WiFi, DHCP, ручные настройки сети

Питание

Совместимые батареи: 1х NP-F/L серии

Мощность: 10 Вт

Питание через USB: USB-C PD

Питание через D-Tap: через опциональный кабель D-Tap to DC

Питание через DC In: через разъем DC на Battery Eliminator (продается отдельно)

Дисплей

Название модели: SuperAtom IPS, сенсорный

Диагональ: 5,2"

Разрешение: 1920×1200

Углы обзора: 178° H / V

Плотность PPI: 427

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Соотношение сторон: 16:9

Яркость: 1000 нит

Цветовая гамма: Rec709

Поддержка калибровки: нет данных

Видеовход

1 x HDMI (1.4)

USB: веб-камера, до 1080p30

Поддерживаемая глубина цвета: 8 бит

Субдискретизация: YCbCr 420

Видеовыход

1х HDMI 1.4

Сетевые интерфейсы

Ethernet: через USB-C донгл (в комплекте)

Wi-Fi: WiFi 5 ( IEEE 802.11ac )

USB Host: USB Webcam

Atomos Cloud: подключение к сервису Atomos Cloud Studio

Сотовые сети: подключение через точку доступа Wi-Fi

Веб-стриминг:

USB UVC: Да, до 1080p30

RTMP / S: Да, через Atomos Cloud Studio

Звук, входы / выходы

Качество звука: 16-Bit / 48kHz

Кодек: PCM (пропуск In / Out), AAC (стриминг и запись)

HDMI: Двухканальный

Аналоговый аудиовход: джек 3.5мм с питанием 5В

Аналоговый аудиовыход: джек 3.5мм

Выход под наушники: джек 3.5мм

Разрешение и частота кадров (запись, мониторинг, воспроизведение)

FHD 1920×1080 Progressive: до 60 кадров/с

1280×720p: до 60 кадров/с

Кодек (запись): H.264

Воспроизведение: H.264, до 1080p60

UVC Out: до 1080p30

Наложение графики

Загрузка собственных PNG с SD карты

Поддерживаемые медианосители

SD UHS-1 до 128 Гб

Файловая система: exFAT

Экранные инструменты

2х Zoom: по касанию экрана

Рамки кадра: 16:9, 1.91, 4:3, 1:1, 4:5, 9:16

Сетка: 3х3

Переворот экрана: горизонтальный или вертикальный (селфи-режим)

Поддерживаемые приложения

Все приложения с поддержкой H.264 в контейнере .MP4

Комплект поставки