Монитор-рекордер Atomos Sumo 19SE, 19''
Код товара : УТ-00071707
Артикул : ATOMSUMSE1
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Яркий HDR экран, охватывающий цветовую гамму DCI-P3 (P3), возможность записи Apple ProResRAW до 6Kp30, а также прочная конструкция и узнаваемый дизайн — этот набор качеств делает SUMO 19SE идеальным инструментом для мониторинга и записи сигнала на съемках любых событий. Благодаря четырем независимым SDI-входам его также можно использовать для микширования и записи отдельных ISO-файлов в формате до 1080p60, а полноразмерные разъемы XLR позволят записывать профессиональную аудиодорожку.
- 1200 нит HDR
- ProRes RAW до 6K
- 4x ISO+Program
- Live-микширование
Запись до 6Kp30 ProRes RAW
Раскройте истинный потенциал SDI RAW кинокамер с Sumo 19SE. Сохраняйте изначальное качество изображения, записывая видео в формате Apple ProRes RAW до 6Kp30, 4Kp60 DCI/UHD и 2Kp240 DCI/HD или в CinemaDNG до 4Kp30 DCI. Sumo 19SE совместим с RAW-камерами Sony серии FS, Canon C300 Mark II и C500, Panasonic EVA-1, Varicam LT, и другими.
10-bit ProRes и DNx до 4Kp60
Видео с любой камеры или цифрового источника видео может быть записано Sumo 19SE через SDI или HDMI. Записывайте 10-битное 4:2:2 видео в кодеках Apple ProRes или Avid DNxHR в разрешении до 4Kp60. Благодаря нескольким входам SDI, монитор-рекордер SUMO 19SE обеспечивает возможность записи до 4х SDI-сигналов, а также поддерживает запись сигнала в кодеки ProRes LT и DNxHD 36 для продолжительных по времени съемок.
Мониторинг на HDR-экране высокой яркости
Благодаря яркости 1200 нит, диагонали 19", разрешению 1920×1080 и 10-битной обработке цвета SUMO 19SE пригодится на любой съемочной площадке. Входы/выходы SDI и HDMI поддерживают широкий спектр форматов, обеспечивают кросс-преобразование сигнала между SDI и HDMI, а также предлагают down-преобразования из 4K в HD.
Запись и микширование 4х HD-каналов
Записывайте до четырех потоков 1080p60 одновременно (через 3G-SDI Level A) в виде отдельных ISO-файлов, а также пятый микшированный канал («программу»). Выводите микшированный канал через HDMI или SDI на съемочной площадке или используйте устройство захвата для трансляции на СDN-площадку. Важной особенностью является то, что входные сигналы могут быть асинхронными, то есть разноформатными — эта особенность устраняет необходимость в дорогостоящих синхронизаторах и позволяет использовать более доступные камеры, которые не поддерживают ввод генлока.
Два балансных стереовхода XLR 48v
Полноразмерные разъемы XLR с фантомным питанием позволяют подключить два внешних микрофона. SUMO 19SE также имеет индикаторы уровня звука, регуляторы усиления и возможность задержки кадров на каждом канале. Микрофонный или линейный звук можно легко синхронизировать со звуком из HDMI- и SDI-источников.
Выбор подходящего SSD
Доступные 2,5" SSD обеспечивают приемлемое по цене решение для длительной записи. Atomos протестировал и одобрил более видов 20 дисков для Sumo 19SE. Посетите atomos.com/drives, чтобы найти подходящий для вас SSD.
Наиболее популярные совместимые камеры:
- ARRI Alexa
- ARRI Amira
- Canon EOS C500 mark II
- Canon EOS C300 MkIII
- Canon EOS C500
- Canon EOS C200
- Canon EOS C700
- Sony PXW-FS700R
- Sony PXW-FS5
- Sony PXW-FS5 MarkII
- Sony PXW-FS7
- Sony PXW-FX6
- Sony PXW-FX9
- Sony PSW-Z100
- Sony Venice
- Kinefinitiy Mavo
- Kinefinity Mavo LF
- Panasonic EVA-1
- Panasonic HC X1000
- Panasonic AG-UX180
- Panasonic Varicam LT
- RED Scarlet
- RED Weapon
Технические характеристики
- Вес: 6.2 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 310×504×63 мм
- Монтажные точки:
- Сверху: 4×1/4' 20, 2×3/8″
- Снизу: 6×1/4' 20, 3×3/8″
- Справа: 4×1/4' 20, 2×3/8″
- Слева: 2×1/4' 20, 1×3/8″
- Vesa-крпепление: 100×100
- Охлаждение: активный кулер с теплоотводом
- Tally лампа: спереди и сзади
- Кнопка: питание / блокировка экрана
- Тачскрин: да
- Входной ток: DC 12-16.8v
- DC-коннектор: 1 x 4 Pin XLR
- Потребление энергии: 75 Вт
- Совместимые батареи: V-Lock / Anton Bauer Gold Mount через XLR-терминал
- Напряжение батарей: 14.4В номинальное
- D-Tap: через опциональный кабель D-Tap to 4 Pin XLR
- Матрица: SuperAtom IPS
- Диагональ: 19″
- Разрешение: 1920×1080
- Плотность: 120 PPI
- Глубина цвета: 10 бит (8 аппаратных + 2 программных)
- Яркость: 1200 нит (+/- 10% в центре)
- Соотношение сторон: 16:9
- Режим деинтерлейсинга: Да
- Цветовое пространство: DCI P3
- Поддержка калибровки: калибратор Atomos с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus
- Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 /LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-log, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log
- Gamut: BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
- 3D LUT отображение: формата .Сube
- 3D LUT вывод: сквозной вывод
- 3DLUT 50/50: да
- Режимы мониторинга: Native / 709 / HLG / PQ / 3D LUT
- Преобразование HDR для вывода: HDR to HLG / PQ
- Калибровка: калибратор Atomos с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus
- Управление с дисплея: Backlight, Lift, Gamma, Gain
- AtomHDR: встроенный технический Log для HDR EOTF
- 3D LUTs: отображение, мониторинг и вывод, запись, загрузка через SSD
- Легализация: полное преобразование в Legal доступно на входе
- HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4K p60
- HDMI RAW: не поддерживается
- SDI: 4 x 3G SDI, обратно совместимые с 2 x 12G SDI, автоопределение
- SDI RAW: Apple ProRes RAW до 6Kp30
- Глубина цвета: 8 / 10 бит, RAW до 12 бит
- Цветовая субдискретизация: YCbCr 422
- HDR: да, с авто обнаружением
- SDI: сохранение имен файлов для камер Arri, RED. RAW – баланс белого, индекс экспозиции (EI), скорость / угол затвора, диафрагма (T), ISO, гамма
- Наименование файлов:
- Стандартные: Съемка/ Сцена/ Время (SST) & Дубль
- Через SDI: Red, Arri
- HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4K p60
- SDI сквозной выход: 1 x 12G SDI
- SDI плей-аут: 1 x 12G SDI
- Субдискретизация: 422
- Глубина цвета: 10 бит видео / 12 бит RAW
- HDMI в SDI: да
- SDI в HDMI: да
- Качество звука: 24 бита 48 кГц
- Аудиокодек: PCM
- HDMI: 8 каналов 24 бита, зависит от входа
- SDI: 12 каналов 24 бита, зависит от входа
- Аналоговый звук IN: 2 x XLR
- Аналоговый звук OUT: 2 x XLR
- Динамики: 2х 5 Вт
- Разъем под наушники: 3.5мм стерео
- Вложенный: SDI и HDMI
- Время дня: да, время и дата
- LTC: LTC через BNC-вход в режиме записи
- Genlock: Genlock в режиме Playback
- 4K DCI: до 4Kp60
- 4K UHD: до 4Kp60
- 2K DCI 2046×1080: до 2Kp60
- FHD 1920×1080 Progressive: до 1080p120
- FHD 1920×1080 PsF: Pull Down
- FHD 1920×1080 Interlaced: 1080i50 / 1080i60
- 1280×720p: 60p
- 6K RAW: до 6Kp30 через SDI
- 4K RAW: до 4Kp60 через SDI
- 2K RAW: до 2Kp240 через SDI
- CDNG: только для входов SDI RAW
- Appple ProRes RAW: ProRes RAW, ProRes RAW HQ до 12bit 6Kp30 / 4Kp60
- Appple ProRes: Apple ProRes HQ / 422 / LT до 4Kp60
- Avid DNxHD: до 1080p60
- Avid DNxHR: до 4Kp60
- Плейлисты: да, создание пользовательских списков воспроизведения из полных клипов или саб-клипов
- Сквозной: да, с настраиваемыми пользователем маркерами входа/выхода
- CDNG: нет
- Apple ProRes RAW: да, клипы записаны с линейным PCM-звуком
- Apple ProRes: HQ/422/LT — да, с линейным PCM-звуком
- Avid DNx: DNxHR / DNxHD — да, с линейным PCM-звуком
- SDR: Native, 709, LUT
- HDR: HLG, PQ Rec2020
- Де-интерлейсинг: доступен
- Функция Pre-Roll: да (HD 8с, 4K 2с) — Недоступно в формате RAW
- ISO запись: 4 x ISO до 1080p 60 (Только 3G-SDI Level A)
- Микшированная запись программы: да, до 1080p60
- Timelapse: да
- SDI A/B переключение: да, поддержка до 12G-SDI на вход
- Отображение двух входов: через режим ввода Multi ISO
- Мульти SDI-мониторинг: до 4x до 1080p 60 (только 3G-SDI Level A)
- Мультивью: через режим ввода Multi ISO
- Вставка переходов: автоматические или ручные переходы XML
- Переключение входов: да
- Master Caddy I: нет
- Master Caddy III: да
- SSDmini: да (требуется рукоятка AtomX SSDmini)
- CFast II: не поддерживается
- Файловая система: ExFAT
- Интерфейс: SATA III
- Waveform: 3 размера
- RGB parade: 3 размера
- Vector scope: 2 размера, позиционирование
- 1 x Zoom: да, 1:1 Pixel mapping для 4K
- 2 x Zoom: да
- Фокус пикинг: выбор цвета / выбор порога / моно / только края
- Ложные цвета: да, шкала IRE
- Зебра: да, настраиваемая
- Isolate color channel: только синий
- Рамки кадра: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, 9:16, 1:1, 1.91:1, 4:5
- Безопасные области: SMPTE, Action and Safe
- Сетка: 9 grid
- Дезанаморфирование: 1.25x, 1.33x, 1.5x, 1.8x and 2x (только просмотр)
- Переворот экрана: по вертикали
- HDMI: авто HDMI trigger, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, открытый стандарт Atomos
- SDI: SDI trigger, камера по выбору
- Serial 2.5мм Jack: управление и калибровка LANC через дополнительный кабель USB-to-serial
Поддерживаемые приложения:
- XML: Apple Final Cut Pro
- Apple ProRes RAW: Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH
- Видеокодеки: все приложения с поддержкой Apple ProRes и Avid DNX в контейнере. MOV
- Монитор-рекордер SUMO 19SE
- 1x каретка для 2.5 SSD диска Master Caddy II
- 1x Монтажный кронштейн BattWing с 4x винтами
- 2 ножки с 4×1/4″ монтажными винтами
- AC-адаптер питания