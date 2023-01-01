Описание

Яркий HDR экран, охватывающий цветовую гамму DCI-P3 (P3), возможность записи Apple ProResRAW до 6Kp30, а также прочная конструкция и узнаваемый дизайн — этот набор качеств делает SUMO 19SE идеальным инструментом для мониторинга и записи сигнала на съемках любых событий. Благодаря четырем независимым SDI-входам его также можно использовать для микширования и записи отдельных ISO-файлов в формате до 1080p60, а полноразмерные разъемы XLR позволят записывать профессиональную аудиодорожку.

1200 нит HDR

ProRes RAW до 6K

4x ISO+Program

Live-микширование

Запись до 6Kp30 ProRes RAW

Раскройте истинный потенциал SDI RAW кинокамер с Sumo 19SE. Сохраняйте изначальное качество изображения, записывая видео в формате Apple ProRes RAW до 6Kp30, 4Kp60 DCI/UHD и 2Kp240 DCI/HD или в CinemaDNG до 4Kp30 DCI. Sumo 19SE совместим с RAW-камерами Sony серии FS, Canon C300 Mark II и C500, Panasonic EVA-1, Varicam LT, и другими.

10-bit ProRes и DNx до 4Kp60

Видео с любой камеры или цифрового источника видео может быть записано Sumo 19SE через SDI или HDMI. Записывайте 10-битное 4:2:2 видео в кодеках Apple ProRes или Avid DNxHR в разрешении до 4Kp60. Благодаря нескольким входам SDI, монитор-рекордер SUMO 19SE обеспечивает возможность записи до 4х SDI-сигналов, а также поддерживает запись сигнала в кодеки ProRes LT и DNxHD 36 для продолжительных по времени съемок.

Мониторинг на HDR-экране высокой яркости

Благодаря яркости 1200 нит, диагонали 19", разрешению 1920×1080 и 10-битной обработке цвета SUMO 19SE пригодится на любой съемочной площадке. Входы/выходы SDI и HDMI поддерживают широкий спектр форматов, обеспечивают кросс-преобразование сигнала между SDI и HDMI, а также предлагают down-преобразования из 4K в HD.

Запись и микширование 4х HD-каналов

Записывайте до четырех потоков 1080p60 одновременно (через 3G-SDI Level A) в виде отдельных ISO-файлов, а также пятый микшированный канал («программу»). Выводите микшированный канал через HDMI или SDI на съемочной площадке или используйте устройство захвата для трансляции на СDN-площадку. Важной особенностью является то, что входные сигналы могут быть асинхронными, то есть разноформатными — эта особенность устраняет необходимость в дорогостоящих синхронизаторах и позволяет использовать более доступные камеры, которые не поддерживают ввод генлока.

Два балансных стереовхода XLR 48v

Полноразмерные разъемы XLR с фантомным питанием позволяют подключить два внешних микрофона. SUMO 19SE также имеет индикаторы уровня звука, регуляторы усиления и возможность задержки кадров на каждом канале. Микрофонный или линейный звук можно легко синхронизировать со звуком из HDMI- и SDI-источников.

Выбор подходящего SSD

Доступные 2,5" SSD обеспечивают приемлемое по цене решение для длительной записи. Atomos протестировал и одобрил более видов 20 дисков для Sumo 19SE. Посетите atomos.com/drives, чтобы найти подходящий для вас SSD.

Наиболее популярные совместимые камеры:

ARRI Alexa

ARRI Amira

Canon EOS C500 mark II

Canon EOS C300 MkIII

Canon EOS C500

Canon EOS C200

Canon EOS C700

Sony PXW-FS700R

Sony PXW-FS5

Sony PXW-FS5 MarkII

Sony PXW-FS7

Sony PXW-FX6

Sony PXW-FX9

Sony PSW-Z100

Sony Venice

Kinefinitiy Mavo

Kinefinity Mavo LF

Panasonic EVA-1

Panasonic HC X1000

Panasonic AG-UX180

Panasonic Varicam LT

RED Scarlet

RED Weapon

Технические характеристики

Физические параметры устройства

Вес: 6.2 кг

Размеры (Ш x В x Г): 310×504×63 мм

Монтажные точки: Сверху: 4×1/4' 20, 2×3/8″ Снизу: 6×1/4' 20, 3×3/8″ Справа: 4×1/4' 20, 2×3/8″ Слева: 2×1/4' 20, 1×3/8″

Vesa-крпепление: 100×100

Корпус и управление

Охлаждение: активный кулер с теплоотводом

Tally лампа: спереди и сзади

Кнопка: питание / блокировка экрана

Тачскрин: да

Питание

Входной ток: DC 12-16.8v

DC-коннектор: 1 x 4 Pin XLR

Потребление энергии: 75 Вт

Совместимые батареи: V-Lock / Anton Bauer Gold Mount через XLR-терминал

Напряжение батарей: 14.4В номинальное

D-Tap: через опциональный кабель D-Tap to 4 Pin XLR

Дисплей

Матрица: SuperAtom IPS

Диагональ: 19″

Разрешение: 1920×1080

Плотность: 120 PPI

Глубина цвета: 10 бит (8 аппаратных + 2 программных)

Яркость: 1200 нит (+/- 10% в центре)

Соотношение сторон: 16:9

Режим деинтерлейсинга: Да

Цветовое пространство: DCI P3

Поддержка калибровки: калибратор Atomos с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus

Цветовые пространства

Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 /LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-log, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log

Gamut: BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

3D LUT отображение: формата .Сube

3D LUT вывод: сквозной вывод

3DLUT 50/50: да

Режимы мониторинга: Native / 709 / HLG / PQ / 3D LUT

Преобразование HDR для вывода: HDR to HLG / PQ

Управление цветом

Калибровка: калибратор Atomos с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus

Управление с дисплея: Backlight, Lift, Gamma, Gain

AtomHDR: встроенный технический Log для HDR EOTF

3D LUTs: отображение, мониторинг и вывод, запись, загрузка через SSD

Легализация: полное преобразование в Legal доступно на входе

Видеовход

HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4K p60

HDMI RAW: не поддерживается

SDI: 4 x 3G SDI, обратно совместимые с 2 x 12G SDI, автоопределение

SDI RAW: Apple ProRes RAW до 6Kp30

Глубина цвета: 8 / 10 бит, RAW до 12 бит

Цветовая субдискретизация: YCbCr 422

HDR: да, с авто обнаружением

Метаданные

SDI: сохранение имен файлов для камер Arri, RED. RAW – баланс белого, индекс экспозиции (EI), скорость / угол затвора, диафрагма (T), ISO, гамма

Наименование файлов: Стандартные: Съемка/ Сцена/ Время (SST) & Дубль Через SDI: Red, Arri



Видеовыход

HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4K p60

SDI сквозной выход: 1 x 12G SDI

SDI плей-аут: 1 x 12G SDI

Субдискретизация: 422

Глубина цвета: 10 бит видео / 12 бит RAW

Кросс-преобразование видеосигналов

HDMI в SDI: да

SDI в HDMI: да

Звук ввод / вывод

Качество звука: 24 бита 48 кГц

Аудиокодек: PCM

HDMI: 8 каналов 24 бита, зависит от входа

SDI: 12 каналов 24 бита, зависит от входа

Аналоговый звук IN: 2 x XLR

Аналоговый звук OUT: 2 x XLR

Динамики: 2х 5 Вт

Разъем под наушники: 3.5мм стерео

Timecode / Синхронизация

Вложенный: SDI и HDMI

Время дня: да, время и дата

LTC: LTC через BNC-вход в режиме записи

Genlock: Genlock в режиме Playback

Разрешение и частота кадров (запись, мониторинг и воспроизведение)

4K DCI: до 4Kp60

4K UHD: до 4Kp60

2K DCI 2046×1080: до 2Kp60

FHD 1920×1080 Progressive: до 1080p120

FHD 1920×1080 PsF: Pull Down

FHD 1920×1080 Interlaced: 1080i50 / 1080i60

1280×720p: 60p

6K RAW: до 6Kp30 через SDI

4K RAW: до 4Kp60 через SDI

2K RAW: до 2Kp240 через SDI

Запись в кодеки

CDNG: только для входов SDI RAW

Appple ProRes RAW: ProRes RAW, ProRes RAW HQ до 12bit 6Kp30 / 4Kp60

Appple ProRes: Apple ProRes HQ / 422 / LT до 4Kp60

Avid DNxHD: до 1080p60

Avid DNxHR: до 4Kp60

Воспроизведение

Плейлисты: да, создание пользовательских списков воспроизведения из полных клипов или саб-клипов

Сквозной: да, с настраиваемыми пользователем маркерами входа/выхода

CDNG: нет

Apple ProRes RAW: да, клипы записаны с линейным PCM-звуком

Apple ProRes: HQ/422/LT — да, с линейным PCM-звуком

Avid DNx: DNxHR / DNxHD — да, с линейным PCM-звуком

Мониторинг

SDR: Native, 709, LUT

HDR: HLG, PQ Rec2020

Де-интерлейсинг: доступен

Функции предзаписи

Функция Pre-Roll: да (HD 8с, 4K 2с) — Недоступно в формате RAW

ISO запись: 4 x ISO до 1080p 60 (Только 3G-SDI Level A)

Микшированная запись программы: да, до 1080p60

Timelapse: да

Несколько входов / Микширование

SDI A/B переключение: да, поддержка до 12G-SDI на вход Отображение двух входов: через режим ввода Multi ISO Мульти SDI-мониторинг: до 4x до 1080p 60 (только 3G-SDI Level A) Мультивью: через режим ввода Multi ISO Вставка переходов: автоматические или ручные переходы XML Переключение входов: да

Поддерживаемые носители

Master Caddy I: нет

Master Caddy III: да

SSDmini: да (требуется рукоятка AtomX SSDmini)

CFast II: не поддерживается

Файловая система: ExFAT

Интерфейс: SATA III

Инструменты мониторинга

Waveform: 3 размера

RGB parade: 3 размера

Vector scope: 2 размера, позиционирование

1 x Zoom: да, 1:1 Pixel mapping для 4K

2 x Zoom: да

Фокус пикинг: выбор цвета / выбор порога / моно / только края

Ложные цвета: да, шкала IRE

Зебра: да, настраиваемая

Isolate color channel: только синий

Рамки кадра: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, 9:16, 1:1, 1.91:1, 4:5

Безопасные области: SMPTE, Action and Safe

Сетка: 9 grid

Дезанаморфирование: 1.25x, 1.33x, 1.5x, 1.8x and 2x (только просмотр)

Переворот экрана: по вертикали

Удаленное управление

HDMI: авто HDMI trigger, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, открытый стандарт Atomos

SDI: SDI trigger, камера по выбору

Serial 2.5мм Jack: управление и калибровка LANC через дополнительный кабель USB-to-serial

Поддерживаемые приложения:

XML: Apple Final Cut Pro

Apple ProRes RAW: Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH

Видеокодеки: все приложения с поддержкой Apple ProRes и Avid DNX в контейнере. MOV

Комплект поставки