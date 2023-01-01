Кабель Atomos USB-A to Serial LANC Calibration cable
Код товара : УТ-00049103
Артикул : ATOMCAB004
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Кабель Atomos USB-A to Serial LANC Calibration cable позволяет калибровать мониторы и мониторы-рекордеры Atomos с помощью калибратора монитора X-Rite i1 Display Pro (приобретается отдельно). Монитор нужно подключить к компьютеру с установленным программным обеспечением Atomos Calibrator (загружается бесплатно с сайта atomos.com).