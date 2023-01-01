Описание

Запись ProRes RAW до 8К 30р

Надежный Интернет: сетевое подключение с Wi-Fi 6E и GigE

Беспроводная синхронизация и управление на большом расстоянии с помощью AirGlu RF.

Cторонняя синхронизация и управление приложениями с помощью Bluetooth AirGlu BT.

Порт USB-C: для обновлений ПО по мере выхода новых версий

Разные варианты электропитания: слот для батареи NP-F и разъем DC с резьбовой фиксацией штекера.

SDI-выход: выделенный выход SDI для кросс-преобразования SDI / HDMI.

Невероятно яркий экран с отзывчивым тач-скрином

Картинка на ярком 7" экране Shogun Ultra четко видна практически при любом освещении: в помещении, на улице или в любом другом месте, где вам нужна точная и быстрая оценка ваших изображений. Благодаря яркости 2000 нит экран идеально подходит для HDR-мониторинга прямо во время записи.

Ключевые нововведения

Новая ОС

Больше кодеков

Параллельная запись (Dual Record)

Запись 4K H.265

SDI Cine

Wi-Fi 6E

Удаленный просмотр RemoteView

Улучшенный мониторинг

Atomos Care360

Локальный и облачный рабочие процессы

C Atomos Shogun Ultra вам будут доступны сразу два рабочих процесса: локальный и облачный. Используйте его локально, и вы получите невероятный HDR-экран, новые инструменты мониторинга, а также интерфейсы HDMI и 12G-SDI. Интегрируйте его в беспроводные и сетевые рабочие процессы, и вам станут доступны облачные возможности, такие как «Camera2Cloud» и Atomos Edit. Вы даже можете редактировать свой проект в облаке и публиковать его в социальных сетях в по прошествии нескольких минут после завершения съемки.

RAW-запись. Расширьте возможности

Shogun Ultra может захватывать входной сигнал в формате RAW до 8Kp30, 6Kp60 и 4Kp30 и одновременно выводить стандартный видеосигнал для просмотра через HDMI или SDI для устройств, которые не поддерживают RAW-форматы.

Параллельная запись в 2 форматах

Записывайте файлы в максимальном качества в формате ProRes RAW до 4K 60p и одновременно записывайте HD 60p в формате H.265. Повысьте свою производительность, сохранив копию записи в формате ProRes RAW, готовую для постобработки и цветокора, а также используйте копию H.265 для прокси-монтажа, загрузки в облако или быстрой публикации.

Camera to cloud: публикуйте видео прямо из облака

Записывайте медиафайлы в высоком качестве для мгновенной публикации. Новый режим 4K to Cloud позволяет записывать и загружать видео в формате H.265 с более высокой частотой кадров.* Размер файлов H.265 вдвое меньше медиафайлов H.264. Они достаточно небольшие, но более чем хороши для немедленного использования в социальных сетях, спортивных репортажах или сборе новостей. Это самый быстрый способ представить ваше видео зрителям. Также это очень полезный режим для записи прокси с разрешением до 4K 60p в соответствии с оригинальным файлом камеры (OCF).

*Требуется подписка Classic или Premium для сервиса Atomos Cloud Studio.

Богатый выбор кодеков

В новом Shogun бесплатно доступны следующие кодеки:

Apple ProRes

Apple ProRes RAW

Avid DNxHD/HR

HEVC (H.265)

Apple ProRes предварительно активирован и готов для использования, поэтому вы можете сразу же приступить к съемке. Чтобы активировать H.265 и DNx, посетите my.atomos.com, зарегистрируйте свой Shogun и следуйте простым онлайн-инструкциям. Чтобы активировать Apple ProRes RAW, вам нужно зайти на my.atomos.com. Существует небольшой дополнительный шаг, чтобы получить токен активации для бесплатного доступа к кодеку. Просто подключите совместимую с ProRes RAW камеру, чтобы завершить процесс. Вам нужно сделать это только один раз, чтобы разблокировать этот гибкий и уникальный кодек навсегда.

Передача видео через IP: NDI HD и 4K TX*

NDI — это протокол передачи видео через обычные сети (включая Wi-Fi и мобильные устройства) в высоком качестве, но с чрезвычайно низкими требованиями к пропускной способности. Его все чаще всего применяют в прямых трансляциях. И теперь ваш Shogun Ultra может работать в среде NDI. Опция NDI TX превращает ваш Shogun Ultra в источник NDI, видимый для всех других авторизованных устройств в сети.

*4K TX предоставляется за дополнительную плату

SDI Cine. Оригинальное наименование файлов камеры через SDI

Автоматически сопоставляйте имена файлов, тайм-код и триггеры записи с камер ARRI, Canon, RED и Sony. Раньше передача камеры в облако основывалась на сопоставлении имен файлов с файлами мастер и прокси, созданными AtomOS. Теперь, благодаря сотрудничеству с ARRI, Canon, RED и Sony, файлы Atomos C2C сопоставляются с исходными именами файлов в камере (OCF). Это обеспечивает объединенный процесс при согласовании прокси-файлов C2C.

Любая камера, любой формат, в любой локации

Shogun Ultra одинаково хорошо сочетается с SDI- и HDMI-камерами. Shogun Ultra имеет прочную алюминиевую раму, обеспечивающую максимальную долговечность. При весе всего 730 г его можно комфортно использовать даже с небольшой камерой. Shogun Ultra обладает двумя антиповоротными точками крепления 3/8"-16 сверху и снизу. В комплекте поставки присутствует переходник 1/4"-20 для удобной установки на стандартное оборудование различных производителей.

Представляем RemoteView

Atomos RemoteView позволяет вам делиться входным видео на экране Atomos с другими мониторами Atomos, а также с iPad, Mac и Apple TV по беспроводной сети! Вы можете следить за происходящим на съемочной площадке и смотреть через любую подключенную камеру, ведущую съемку из любой точки мира.

*Требуется подписка Atomos Cloud Studio.

Трансляция из любой локации

Shogun Ultra поддерживает прямую трансляцию на ряд онлайн-сервисов, включая Twitch, YouTube и RTMP/S. Благодаря встроенным Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet и возможности подключения к мобильным точкам доступа Shogun Connect помогает кинематографистам, стримерам и продюсерам достигать своей аудитории из любой точки мира.

Ключевые особенности:

Поддержка большего количества моделей камер с 12G-SDI.

Преобразование входа SDI в выход HDMI

Wi-Fi 6E и 1GbE Ethernet

Потоковая передача на Facebook, Twitch, YouTube и специальные службы RTMP/S.

Делитесь медиафайлами с камеры в облаке (C2C) и Atomos Edit

Прямая трансляция источника HDMI или SDI в Atomos Live Production или RemoteView

Синхронизируйте камеры, устройства записи звука и приложения с помощью AirGlu

Поддержка приложения AtomRemote

Мобильное приложение Atom Remote

Подключайтесь. Управляйте. Настраивайте. Создавайте

Приложение AtomRemote для iOS и macOS предлагает управление множеством элементов Shogun Ultra. Он позволяет настраивать и управлять вашим Shogun на расстоянии до 15 метров через Bluetooth LE, одновременно определяя подключения камеры, выбирая Gamma/EOTF и настройки гаммы. AtomRemote может управлять воспроизведением, выбирать режимы мониторинга, применять пользовательские 3D LUT и просматривать инструменты анализа изображений, включая экспозицию и фокус. Элементы управления выводом включают параметры преобразования 4K в HD, предварительный просмотр LUT и вывод HDR.

Характеристики

Общие характеристики

Вес (без батарей и медианосителя): 730 г

Габариты: 198×133×40 мм

Монтажные точки: 3x1/4"-20 Female 3×3/8"-16 Female



Конструкция корпуса и управление

Корпус: алюминиевое шасси со вставками из ABS-поликарбоната

Охлаждение: вентилятор (несколько режимов работы)

Tally-индикация: да

Тачскрин: да

Кнопки на корпусе: кнопка питания

Управление камерой: по USB-кабелю (для камер Z-CAM)

Питание

Совместимые батареи: NP-F/L серии

Входное напряжение (DC): 6.2 ~ 16.8 В

Дисплей

Матрица: SuperAtom IPS

Диагональ: 7,2″

Разрешение: 1920×1200

Угол обзора: 178°

Плотность PPI: 315 пикселей на дюйм

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Соотношение сторон: 16:9 native

Яркость: 2000 нит

Цветовая гамма 100% DCI-P3 100% Rec. 2020

Поддержка калибровки: калибратор ATOMOS с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus

Цветовые профили

Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log

Gamut: BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

Отображение 3D LUT: формат .Cube

Вывод 3D LUT: через сквозной выход

3DLUT 50/50: да

Режимы мониторинга: нативный / 709 / HLG / PQ / 3D LUT

Преобразование HDR для вывода: HLG / PQ

Управление цветом

Калибровка: ATOMOS Calibrator с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus

Управление с дисплея: Backlight, Lift, Gamma, Gain

AtomHDR: встроенный технический лог для HDR EOTF

3D LUT: отображение, мониторинг и вывод, запись, загрузка с SSD

Видеовход

HDMI: 1 x HDMI 2.0

SDI: 1x 12G-SDI

Поддерживаемая глубина цвета: 8 / 10 бит

Сигнал: Несжатый настоящий 10-бит или 8-бит 4:2:2 (в зависимости от камеры)

Субдискретизация: YCbCr 420 & 422

HDR: да, с автоопределением на HDMI-входе

Метаданные

HDMI: RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut

SDI: наименование файлов с камер Arri и RED. RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut

Наименование файлов

Стандарт: Scene/Shot/Take & продолжительность

Через SDI: RED, ARRI

Видеовыход

HDMI: 1 x HDMI 2.0

SDI сквозной: 1x 12G-SDI

SDI Play out: 1x 12G-SDI

HDR: да, с автоопределением

Сеть

Ethernet: 1GbE RJ45

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Беспроводная RF: AirGlu SYNC Time code Network

Atomos Cloud: Захват материала в облако, лайв-стрим

Мобильная сеть: подключение по Wi-Fi

Веб-стриминг

RTMP / S: да. Точка назначения конфигурируется через сервис Atomos Cloud

Кросс-преобразование сигнала

HDMI to SDI: да

SDI to HDMI: да

Аудио

Качество звука: 24 бита 48 кГц

Аудиокодек: PCM

HDMI: 8-канальный 24 бита, в зависимости от входа

SDI: 12-канальный 24 бита, в зависимости от входа

Аналоговый вход: 3.5мм Jack, с подачей питания 5В

Аналоговый выход: 3.5мм Jack

Выход на наушники: 3.5мм Jack

Задержка звука на входе: задержка звука в 1 кадр на аналоговом входе

Тайм-код / Синхронизация

Встроенный: HDMI и SDI

Время дня: Да

Беспроводная синхронизация: AirGlu SYNC Time code Network

Дальность: 300 метров

Радиочастота: в зависимости от региона

Кол-во каналов: 12 радиочастотных каналов

Кол-во радио-клиентов: В зависимости от региона

Диапазон работы Bluetooth: 10-15 метров

Кол-во Bluetooth-клиентов: 6

Разрешение и частота кадров (запись, мониторинг и воспроизведение)

4k DCI: до 4Kp120

4k UHD: до 4Kp60

FHD 1920×1080 Progressive: до 1080p120

FHD 1920×1080 PsF: только через Pull down to P

FHD 1920×1080 Interlaced: 1080i50 / 1080i60

1280×720p: 60p

8K RAW: до 8Kp30 через HDMI

6K RAW: до 6Kp60 через HDMI и 6Kp30 через SDI

4K RAW: до 4Kp120 через HDMI/SDI

3.5K Anamorphic RAW: до 3.5Kp60 через HDMI

2K RAW: до 2Kp240 через SDI

Запись в кодек

Apple ProRes RAW: до 12bit 8Kp30 / 4Kp120

Apple ProRes: HQ / 422 / LT до 4Kp60

Avid DNxHD: до 1080p60

Avid DNxHR: до 4Kp60

H.265: до 4Kp60 (MOV container)

Camera to Cloud: Поддержка Adobe Frame.io

Групповой выбор: синхронизация формата записи на нескольких устройствах SHOGUN CONNECT

Воспроизведение

Плейлист: да. Выбранный, предпочитаемый или смешанный

Apple ProRes RAW: да, записанные клипы

Apple ProRes: HQ / 422 / LT с линейным PCM

Avid DNx: да, с линейным PCM

H.265: только записанные клипы

Мониторинг

SDR: Native, 709, LUT

HDR: HLG, PQ Rec2020

Деинтерлейсинг: выбираемый режим

Freeze Frame Overlay: опциональная активация

Поддерживаемые медианосители

Master Caddy I: нет

Master Caddy III: да

SSDmini: да

СFast II: только через адаптер AtomX CFast Adapter

Сеть: запись в облако через Atomos Cloud Studio

Файловая система: exFAT

Интерфейс: SATA III

Видеопроцессинг на борту

Down-масштабирование 4K в HD: да, на сквозном выходе

DCI crop: да, на сквозном выходе

8K RAW to 4K: да, на сквозном выходе

I > P: 2:2 и 3:2

PSF > P: 2:2 и 3:2

Активированные лицензии

SDI Raw: активирована из коробки

H.265: активирована из коробки

Удаленное управление

HDMI: Auto HDMI-триггер, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, Atomos Open Standard

SDI: SDI-триггер

Serial 2.5mm Jack: управление по LANC и калибровка через опциональный кабель USB to serial

Bluetooth LE: через приложение AtomControl App для управления функциями мониторинга

Беспроводная RF: AirGlu удаленное начало/остановки записи

Поддерживаемые приложения

XML: Apple Final Cut Pro

Apple ProRes RAW: Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH

Видеокодеки: все NLE, которые поддерживают Apple ProRes, Avid DNx и H.265 в MOV.-контейнеры

Комплект поставки