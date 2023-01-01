Монитор-рекордер Atomos Shogun Ultra, 7", 8K RAW
Код товара : УТ-00071705
Артикул : ATOMSHGU01
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
- Запись ProRes RAW до 8К 30р
- Надежный Интернет: сетевое подключение с Wi-Fi 6E и GigE
- Беспроводная синхронизация и управление на большом расстоянии с помощью AirGlu RF.
- Cторонняя синхронизация и управление приложениями с помощью Bluetooth AirGlu BT.
- Порт USB-C: для обновлений ПО по мере выхода новых версий
- Разные варианты электропитания: слот для батареи NP-F и разъем DC с резьбовой фиксацией штекера.
- SDI-выход: выделенный выход SDI для кросс-преобразования SDI / HDMI.
Невероятно яркий экран с отзывчивым тач-скрином
Картинка на ярком 7" экране Shogun Ultra четко видна практически при любом освещении: в помещении, на улице или в любом другом месте, где вам нужна точная и быстрая оценка ваших изображений. Благодаря яркости 2000 нит экран идеально подходит для HDR-мониторинга прямо во время записи.
Ключевые нововведения
- Новая ОС
- Больше кодеков
- Параллельная запись (Dual Record)
- Запись 4K H.265
- SDI Cine
- Wi-Fi 6E
- Удаленный просмотр RemoteView
- Улучшенный мониторинг
- Atomos Care360
Локальный и облачный рабочие процессы
C Atomos Shogun Ultra вам будут доступны сразу два рабочих процесса: локальный и облачный. Используйте его локально, и вы получите невероятный HDR-экран, новые инструменты мониторинга, а также интерфейсы HDMI и 12G-SDI. Интегрируйте его в беспроводные и сетевые рабочие процессы, и вам станут доступны облачные возможности, такие как «Camera2Cloud» и Atomos Edit. Вы даже можете редактировать свой проект в облаке и публиковать его в социальных сетях в по прошествии нескольких минут после завершения съемки.
RAW-запись. Расширьте возможности
Shogun Ultra может захватывать входной сигнал в формате RAW до 8Kp30, 6Kp60 и 4Kp30 и одновременно выводить стандартный видеосигнал для просмотра через HDMI или SDI для устройств, которые не поддерживают RAW-форматы.
Параллельная запись в 2 форматах
Записывайте файлы в максимальном качества в формате ProRes RAW до 4K 60p и одновременно записывайте HD 60p в формате H.265. Повысьте свою производительность, сохранив копию записи в формате ProRes RAW, готовую для постобработки и цветокора, а также используйте копию H.265 для прокси-монтажа, загрузки в облако или быстрой публикации.
Camera to cloud: публикуйте видео прямо из облака
Записывайте медиафайлы в высоком качестве для мгновенной публикации. Новый режим 4K to Cloud позволяет записывать и загружать видео в формате H.265 с более высокой частотой кадров.* Размер файлов H.265 вдвое меньше медиафайлов H.264. Они достаточно небольшие, но более чем хороши для немедленного использования в социальных сетях, спортивных репортажах или сборе новостей. Это самый быстрый способ представить ваше видео зрителям. Также это очень полезный режим для записи прокси с разрешением до 4K 60p в соответствии с оригинальным файлом камеры (OCF).
*Требуется подписка Classic или Premium для сервиса Atomos Cloud Studio.
Богатый выбор кодеков
В новом Shogun бесплатно доступны следующие кодеки:
- Apple ProRes
- Apple ProRes RAW
- Avid DNxHD/HR
- HEVC (H.265)
Apple ProRes предварительно активирован и готов для использования, поэтому вы можете сразу же приступить к съемке. Чтобы активировать H.265 и DNx, посетите my.atomos.com, зарегистрируйте свой Shogun и следуйте простым онлайн-инструкциям. Чтобы активировать Apple ProRes RAW, вам нужно зайти на my.atomos.com. Существует небольшой дополнительный шаг, чтобы получить токен активации для бесплатного доступа к кодеку. Просто подключите совместимую с ProRes RAW камеру, чтобы завершить процесс. Вам нужно сделать это только один раз, чтобы разблокировать этот гибкий и уникальный кодек навсегда.
Передача видео через IP: NDI HD и 4K TX*
NDI — это протокол передачи видео через обычные сети (включая Wi-Fi и мобильные устройства) в высоком качестве, но с чрезвычайно низкими требованиями к пропускной способности. Его все чаще всего применяют в прямых трансляциях. И теперь ваш Shogun Ultra может работать в среде NDI. Опция NDI TX превращает ваш Shogun Ultra в источник NDI, видимый для всех других авторизованных устройств в сети.
*4K TX предоставляется за дополнительную плату
SDI Cine. Оригинальное наименование файлов камеры через SDI
Автоматически сопоставляйте имена файлов, тайм-код и триггеры записи с камер ARRI, Canon, RED и Sony. Раньше передача камеры в облако основывалась на сопоставлении имен файлов с файлами мастер и прокси, созданными AtomOS. Теперь, благодаря сотрудничеству с ARRI, Canon, RED и Sony, файлы Atomos C2C сопоставляются с исходными именами файлов в камере (OCF). Это обеспечивает объединенный процесс при согласовании прокси-файлов C2C.
Любая камера, любой формат, в любой локации
Shogun Ultra одинаково хорошо сочетается с SDI- и HDMI-камерами. Shogun Ultra имеет прочную алюминиевую раму, обеспечивающую максимальную долговечность. При весе всего 730 г его можно комфортно использовать даже с небольшой камерой. Shogun Ultra обладает двумя антиповоротными точками крепления 3/8"-16 сверху и снизу. В комплекте поставки присутствует переходник 1/4"-20 для удобной установки на стандартное оборудование различных производителей.
Представляем RemoteView
Atomos RemoteView позволяет вам делиться входным видео на экране Atomos с другими мониторами Atomos, а также с iPad, Mac и Apple TV по беспроводной сети! Вы можете следить за происходящим на съемочной площадке и смотреть через любую подключенную камеру, ведущую съемку из любой точки мира.
*Требуется подписка Atomos Cloud Studio.
Трансляция из любой локации
Shogun Ultra поддерживает прямую трансляцию на ряд онлайн-сервисов, включая Twitch, YouTube и RTMP/S. Благодаря встроенным Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet и возможности подключения к мобильным точкам доступа Shogun Connect помогает кинематографистам, стримерам и продюсерам достигать своей аудитории из любой точки мира.
Ключевые особенности:
- Поддержка большего количества моделей камер с 12G-SDI.
- Преобразование входа SDI в выход HDMI
- Wi-Fi 6E и 1GbE Ethernet
- Потоковая передача на Facebook, Twitch, YouTube и специальные службы RTMP/S.
- Делитесь медиафайлами с камеры в облаке (C2C) и Atomos Edit
- Прямая трансляция источника HDMI или SDI в Atomos Live Production или RemoteView
- Синхронизируйте камеры, устройства записи звука и приложения с помощью AirGlu
- Поддержка приложения AtomRemote
Мобильное приложение Atom Remote
Подключайтесь. Управляйте. Настраивайте. Создавайте
Приложение AtomRemote для iOS и macOS предлагает управление множеством элементов Shogun Ultra. Он позволяет настраивать и управлять вашим Shogun на расстоянии до 15 метров через Bluetooth LE, одновременно определяя подключения камеры, выбирая Gamma/EOTF и настройки гаммы. AtomRemote может управлять воспроизведением, выбирать режимы мониторинга, применять пользовательские 3D LUT и просматривать инструменты анализа изображений, включая экспозицию и фокус. Элементы управления выводом включают параметры преобразования 4K в HD, предварительный просмотр LUT и вывод HDR.
Характеристики
- Вес (без батарей и медианосителя): 730 г
- Габариты: 198×133×40 мм
- Монтажные точки:
- 3x1/4"-20 Female
- 3×3/8"-16 Female
- Корпус: алюминиевое шасси со вставками из ABS-поликарбоната
- Охлаждение: вентилятор (несколько режимов работы)
- Tally-индикация: да
- Тачскрин: да
- Кнопки на корпусе: кнопка питания
- Управление камерой: по USB-кабелю (для камер Z-CAM)
- Совместимые батареи: NP-F/L серии
- Входное напряжение (DC): 6.2 ~ 16.8 В
- Матрица: SuperAtom IPS
- Диагональ: 7,2″
- Разрешение: 1920×1200
- Угол обзора: 178°
- Плотность PPI: 315 пикселей на дюйм
- Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)
- Соотношение сторон: 16:9 native
- Яркость: 2000 нит
- Цветовая гамма
- 100% DCI-P3
- 100% Rec. 2020
- Поддержка калибровки: калибратор ATOMOS с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus
- Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log
- Gamut: BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
- Отображение 3D LUT: формат .Cube
- Вывод 3D LUT: через сквозной выход
- 3DLUT 50/50: да
- Режимы мониторинга: нативный / 709 / HLG / PQ / 3D LUT
- Преобразование HDR для вывода: HLG / PQ
- Калибровка: ATOMOS Calibrator с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus
- Управление с дисплея: Backlight, Lift, Gamma, Gain
- AtomHDR: встроенный технический лог для HDR EOTF
- 3D LUT: отображение, мониторинг и вывод, запись, загрузка с SSD
- HDMI: 1 x HDMI 2.0
- SDI: 1x 12G-SDI
- Поддерживаемая глубина цвета: 8 / 10 бит
- Сигнал: Несжатый настоящий 10-бит или 8-бит 4:2:2 (в зависимости от камеры)
- Субдискретизация: YCbCr 420 & 422
- HDR: да, с автоопределением на HDMI-входе
- HDMI: RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut
- SDI: наименование файлов с камер Arri и RED. RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut
- Стандарт: Scene/Shot/Take & продолжительность
- Через SDI: RED, ARRI
- HDMI: 1 x HDMI 2.0
- SDI сквозной: 1x 12G-SDI
- SDI Play out: 1x 12G-SDI
- HDR: да, с автоопределением
- Ethernet: 1GbE RJ45
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Беспроводная RF: AirGlu SYNC Time code Network
- Atomos Cloud: Захват материала в облако, лайв-стрим
- Мобильная сеть: подключение по Wi-Fi
- RTMP / S: да. Точка назначения конфигурируется через сервис Atomos Cloud
- HDMI to SDI: да
- SDI to HDMI: да
- Качество звука: 24 бита 48 кГц
- Аудиокодек: PCM
- HDMI: 8-канальный 24 бита, в зависимости от входа
- SDI: 12-канальный 24 бита, в зависимости от входа
- Аналоговый вход: 3.5мм Jack, с подачей питания 5В
- Аналоговый выход: 3.5мм Jack
- Выход на наушники: 3.5мм Jack
- Задержка звука на входе: задержка звука в 1 кадр на аналоговом входе
- Встроенный: HDMI и SDI
- Время дня: Да
- Беспроводная синхронизация: AirGlu SYNC Time code Network
- Дальность: 300 метров
- Радиочастота: в зависимости от региона
- Кол-во каналов: 12 радиочастотных каналов
- Кол-во радио-клиентов: В зависимости от региона
- Диапазон работы Bluetooth: 10-15 метров
- Кол-во Bluetooth-клиентов: 6
- 4k DCI: до 4Kp120
- 4k UHD: до 4Kp60
- FHD 1920×1080 Progressive: до 1080p120
- FHD 1920×1080 PsF: только через Pull down to P
- FHD 1920×1080 Interlaced: 1080i50 / 1080i60
- 1280×720p: 60p
- 8K RAW: до 8Kp30 через HDMI
- 6K RAW: до 6Kp60 через HDMI и 6Kp30 через SDI
- 4K RAW: до 4Kp120 через HDMI/SDI
- 3.5K Anamorphic RAW: до 3.5Kp60 через HDMI
- 2K RAW: до 2Kp240 через SDI
- Apple ProRes RAW: до 12bit 8Kp30 / 4Kp120
- Apple ProRes: HQ / 422 / LT до 4Kp60
- Avid DNxHD: до 1080p60
- Avid DNxHR: до 4Kp60
- H.265: до 4Kp60 (MOV container)
- Camera to Cloud: Поддержка Adobe Frame.io
- Групповой выбор: синхронизация формата записи на нескольких устройствах SHOGUN CONNECT
- Плейлист: да. Выбранный, предпочитаемый или смешанный
- Apple ProRes RAW: да, записанные клипы
- Apple ProRes: HQ / 422 / LT с линейным PCM
- Avid DNx: да, с линейным PCM
- H.265: только записанные клипы
- SDR: Native, 709, LUT
- HDR: HLG, PQ Rec2020
- Деинтерлейсинг: выбираемый режим
- Freeze Frame Overlay: опциональная активация
- Master Caddy I: нет
- Master Caddy III: да
- SSDmini: да
- СFast II: только через адаптер AtomX CFast Adapter
- Сеть: запись в облако через Atomos Cloud Studio
- Файловая система: exFAT
- Интерфейс: SATA III
- Down-масштабирование 4K в HD: да, на сквозном выходе
- DCI crop: да, на сквозном выходе
- 8K RAW to 4K: да, на сквозном выходе
- I > P: 2:2 и 3:2
- PSF > P: 2:2 и 3:2
- SDI Raw: активирована из коробки
- H.265: активирована из коробки
- HDMI: Auto HDMI-триггер, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, Atomos Open Standard
- SDI: SDI-триггер
- Serial 2.5mm Jack: управление по LANC и калибровка через опциональный кабель USB to serial
- Bluetooth LE: через приложение AtomControl App для управления функциями мониторинга
- Беспроводная RF: AirGlu удаленное начало/остановки записи
- XML: Apple Final Cut Pro
- Apple ProRes RAW: Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH
- Видеокодеки: все NLE, которые поддерживают Apple ProRes, Avid DNx и H.265 в MOV.-контейнеры
- Монитор-рекордер Shogun Ultra
- Каретка для 2.5" SSD Master Caddy III с винтами
- Адаптер питания
- Wi-Fi антенна
- RF-антенна
- 3.5мм audio jack to jack кабель
Видео