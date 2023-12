Описание

Рэковая сборка формата 3RU состоит из 2 высококачественных HDR мониторов-рекордеров диагональю 7 дюймов (каждый). Сборка позволяет записывать 2 канала с разрешением 4К60р или 8 каналов с разрешением 1080 60p. На корпусе расположено 2 HDMI 2.0 входа и 8 SDI входов (четыре из них 12G + четыре 3G). Запись возможна в кодеках AVID DNxHD, DNxHR, Apple ProRes, ProRes RAW, ProRes RAW HQ, а также Adobe Cinema DNG. Благодаря очень высокой яркости (3000 нит), мониторы остаются читаемыми даже под прямым солнечным светом. Запись осуществляется на 2 SSD диска 2.5".

Также присутствуют 4 XLR аудиовхода с фантомным питанием 48В, 4 XLR выхода, два видеовыхода HDMI 2.0 и два видеовыхода SDI 12G, интерфейсы Genlock (2 in / 2 out) и LTC (2 in / 2 out). Возможно дистанционное управление через порты RS422, RJ45.

Возможности мониторинга также широкие: форма волны, RGB Parade, вектороскоп, фокус-пикинг, зебра, ложные цвета, увеличение 1:1 и 2:1, а также инструменты мониторинга аудио. Shogun Studio 2 может выполнять преобразования SDI в HDMI и HDMI в SDI, преобразование Log, RAW и HDR (PQ или HLG) в другие форматы SDR и HDR, включая ST.2084 и Dolby Vision.

Характеристики

Дисплеи

Тип панели: SuperAtom IPS (сенсорная емкостного типа)

Диагональ: 7.2" (18.2 см)

Разрешение: 1920 х 1080

Плотность: 327 пикселей на дюйм

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Подсветка: динамическая, 360 зон

Яркость: 1500 / 3000 нит (пиковая HDR яркость)

Соотношение сторон: 16:9

Цветовая гамма: Rec.709

Поддержка калибраторов: Xrite i1 Display Pro / Plus (через Atomos Calibrator)

Цвета

Поддерживаемые профили: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, / Log3G12,RED Log3G10 / RED LogFilm, FujiFilm F-log, Nikon N-LogPQ (HDR10), HLG

Поддерживаемые цветовые пространства: Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709Bt2020, DCI P3, DCI p3 65, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 /RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamu

3D LUT: есть, формат .Cube

Мониторинг: Native / HLG / PQ / 3D LUT

HDR вывод: Log / HDR to HLG / PQ / Dolby Vision

Входы

HDMI 2.0 х2

2.0 х2 SDI: 8 входов, из них 4 12G и 4 3G

SDI RAW: Apples ProRes RAW до 6k 30р

RJ45 / Network: для обслуживания

Выходы

HDMI 2.0 х2

2.0 х2 SDI loop out: 1 х 2 х 12G

SDI Play out: 2 x 2 x 12G

Конверсия

HDMI to SDI: есть

SDI to HDMI: есть

Аудио

Качество: 24 бит 48 кГц

Кодек: PCM

HDMI: 8 каналов 24 бит

SDI: 12 каналов 24 бит

Аналоговый XLR вход: 2 х 2

Аналоговый XLR выход: 2 х 2

Выход для наушников: 3.5 стерео

Синхронизация / временной код

LTC: 2 пары гнезд типа BNC, вход / выход

Genlock: 2 пары гнезд типа BNC, вход / выход

Поддерживаемые разрешения

6k: только SDI RAW, до 30р

4k DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p

4k UHD: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p

2k DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p via SDI only

1080p: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p

1080i: - 50/59.94i

720p: 50/59.94/60p

Поддерживаемые кодеки записи

Apple ProRes LT, 422, HQ

Apple ProRes Raw: ProRes RAW, ProRes RAW HQ

Avid DNxHD: DNxHD 220x,220,145,36

Avid DNxHR: LB, SQ, HQ, HQX.

LB, SQ, HQ, HQX. Cinema DNG: только для SDI RAW

Поддерживаемые диски:

2.5” SSD/HDD через каретку Master Caddy II (в комплекте)

AtomX SSDmini – с рукояткой Grab Handle

Поддерживаемые инструменты:

Форма волны (Waveform)

RGB Parade

Вектороскоп (Vector Scope)

Увеличение 1:1

Увеличение 2:1

Фокус пикинг

Ложные цвета

Зебра

Границы экрана: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, вертикальные: 9:16, 1:1, 191:1, 4:5

Безопасные зоны

Дезанаморфирование: 1.25x, 1.33x, 1.5x,1.8x, 2x

Переворот экрана: только по вертикали

Конструкция

Корпус: алюминиевый сплав

Охлаждение: активное

Лампы Tally: спереди

Высота: 3RU

Размеры: 447 х 152 х 280 мм (без учета рэковых ушек)

Вес: 5 кг

Рабочая темпрература: от 0 до 40° С

Комплектация: 2 рэковых крепления, 4 резиновые ножки, 2 кабеля питания, 2 HDMI кабеля, USB-C Dock, 5 кареток для дисков Master caddy II