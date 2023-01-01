Рэковая сборка Atomos Shogun Studio 2 из двух мониторов-рекордеров, 3RU
Код товара : УТ-00049102
Артикул : ATOMSHSTU2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Накамерные мониторы
Вес (брутто), г
10.000
Тип товара
Монитор-рекордер
Описание
Рэковая сборка формата 3RU состоит из 2 высококачественных HDR мониторов-рекордеров диагональю 7 дюймов (каждый). Сборка позволяет записывать 2 канала с разрешением 4К60р или 8 каналов с разрешением 1080 60p. На корпусе расположено 2 HDMI 2.0 входа и 8 SDI входов (четыре из них 12G + четыре 3G). Запись возможна в кодеках AVID DNxHD, DNxHR, Apple ProRes, ProRes RAW, ProRes RAW HQ, а также Adobe Cinema DNG. Благодаря очень высокой яркости (3000 нит), мониторы остаются читаемыми даже под прямым солнечным светом. Запись осуществляется на 2 SSD диска 2.5".
Также присутствуют 4 XLR аудиовхода с фантомным питанием 48В, 4 XLR выхода, два видеовыхода HDMI 2.0 и два видеовыхода SDI 12G, интерфейсы Genlock (2 in / 2 out) и LTC (2 in / 2 out). Возможно дистанционное управление через порты RS422, RJ45.
Возможности мониторинга также широкие: форма волны, RGB Parade, вектороскоп, фокус-пикинг, зебра, ложные цвета, увеличение 1:1 и 2:1, а также инструменты мониторинга аудио. Shogun Studio 2 может выполнять преобразования SDI в HDMI и HDMI в SDI, преобразование Log, RAW и HDR (PQ или HLG) в другие форматы SDR и HDR, включая ST.2084 и Dolby Vision.
Характеристики
Дисплеи
- Тип панели: SuperAtom IPS (сенсорная емкостного типа)
- Диагональ: 7.2" (18.2 см)
- Разрешение: 1920 х 1080
- Плотность: 327 пикселей на дюйм
- Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)
- Подсветка: динамическая, 360 зон
- Яркость: 1500 / 3000 нит (пиковая HDR яркость)
- Соотношение сторон: 16:9
- Цветовая гамма: Rec.709
- Поддержка калибраторов: Xrite i1 Display Pro / Plus (через Atomos Calibrator)
Цвета
- Поддерживаемые профили: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, / Log3G12,RED Log3G10 / RED LogFilm, FujiFilm F-log, Nikon N-LogPQ (HDR10), HLG
- Поддерживаемые цветовые пространства: Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709Bt2020, DCI P3, DCI p3 65, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 /RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamu
- 3D LUT: есть, формат .Cube
- Мониторинг: Native / HLG / PQ / 3D LUT
- HDR вывод: Log / HDR to HLG / PQ / Dolby Vision
Входы
- HDMI 2.0 х2
- SDI: 8 входов, из них 4 12G и 4 3G
- SDI RAW: Apples ProRes RAW до 6k 30р
- RJ45 / Network: для обслуживания
Выходы
- HDMI 2.0 х2
- SDI loop out: 1 х 2 х 12G
- SDI Play out: 2 x 2 x 12G
Конверсия
- HDMI to SDI: есть
- SDI to HDMI: есть
Аудио
- Качество: 24 бит 48 кГц
- Кодек: PCM
- HDMI: 8 каналов 24 бит
- SDI: 12 каналов 24 бит
- Аналоговый XLR вход: 2 х 2
- Аналоговый XLR выход: 2 х 2
- Выход для наушников: 3.5 стерео
Синхронизация / временной код
- LTC: 2 пары гнезд типа BNC, вход / выход
- Genlock: 2 пары гнезд типа BNC, вход / выход
Поддерживаемые разрешения
- 6k: только SDI RAW, до 30р
- 4k DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p
- 4k UHD: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p
- 2k DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p via SDI only
- 1080p: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p
- 1080i: - 50/59.94i
- 720p: 50/59.94/60p
Поддерживаемые кодеки записи
- Apple ProRes LT, 422, HQ
- Apple ProRes Raw: ProRes RAW, ProRes RAW HQ
- Avid DNxHD: DNxHD 220x,220,145,36
- Avid DNxHR: LB, SQ, HQ, HQX.
- Cinema DNG: только для SDI RAW
Поддерживаемые диски:
- 2.5” SSD/HDD через каретку Master Caddy II (в комплекте)
- AtomX SSDmini – с рукояткой Grab Handle
Поддерживаемые инструменты:
- Форма волны (Waveform)
- RGB Parade
- Вектороскоп (Vector Scope)
- Увеличение 1:1
- Увеличение 2:1
- Фокус пикинг
- Ложные цвета
- Зебра
- Границы экрана: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, вертикальные: 9:16, 1:1, 191:1, 4:5
- Безопасные зоны
- Дезанаморфирование: 1.25x, 1.33x, 1.5x,1.8x, 2x
- Переворот экрана: только по вертикали
Конструкция
- Корпус: алюминиевый сплав
- Охлаждение: активное
- Лампы Tally: спереди
- Высота: 3RU
- Размеры: 447 х 152 х 280 мм (без учета рэковых ушек)
- Вес: 5 кг
- Рабочая темпрература: от 0 до 40° С
Комплектация: 2 рэковых крепления, 4 резиновые ножки, 2 кабеля питания, 2 HDMI кабеля, USB-C Dock, 5 кареток для дисков Master caddy II