Монитор-рекордер Atomos Shogun, 7", 6K RAW
Код товара : УТ-00071704
Артикул : ATOMSHG002
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Новый SHOGUN – это 7" монитор-рекордер с встроенными возможностями для облачных рабочих процессов. Идеально подходит для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Больше кодеков и инструментов мониторинга, чем когда-либо прежде.
Лучше, чем когда-либо прежде
Оригинальный Shogun дал кинематографистам то, о чем они просили: большой 7-дюймовый сверхъяркий экран и входы/выходы HDMI и SDI. Обновленный Shogun подкреплен новыми возможностями AtomOS 11, широкими возможностями сетевого подключения, богатым арсеналом кодеков и совместимостью практически с любой камерой.
Ключевые особенности:
- Запись ProRes RAW до 6К 30р
- Новая ОС AtomOS 11
- Больше кодеков
- Улучшенный мониторинг
- Удаленный просмотр RemoteView
- Надежный Интернет: сетевое подключение с Wi-Fi 6 и Gigabit Ethernet
- Беспроводная синхронизация и управление на большом расстоянии с помощью AirGlu RF
- Сторонняя синхронизация и управление приложениями с помощью Bluetooth AirGlu BT.
- Порт USB-C: для обновления ПО
- Разные варианты электропитания: слот для батареи NP-F и разъем DC с резьбовой фиксацией штекера.
- SDI-выход: выделенный выход SDI для кросс-преобразования SDI / HDMI.
Невероятно яркий экран с отзывчивым тач-скрином
Картинка на ярком 7" экране Shogun четко видна практически при любом освещении: в помещении, на улице или в любом другом месте, где вам нужна точная и быстрая оценка ваших изображений. Благодаря яркости 2000 нит экран идеально подходит для HDR-мониторинга прямо во время записи.
RAW-запись. Расширьте возможности
Shogun может захватывать входные данные RAW с разрешением до 6K со скоростью 30 кадров в секунду и одновременно выводить стандартный видеосигнал для просмотра через HDMI или SDI на устройствах, которые не поддерживают форматы RAW.
Лаконичнее, удобнее, быстрее
Новая версия ОС AtomOS 11 создана специально для новых серий Ninja и Shogun. ОС не только красиво выглядит, но и предлагает множество новых функций. Atomos сделали инструменты более заметными и улучшили значки, чтобы вы точно знали, что выбираете. Новая система проще в использовании, более логична и лаконична. AtomOS 11 раскрывает весь потенциал Shogun.
Цветовая экспозиция (False Color)
Важным нововведением в AtomOS 11 являются инструменты EL Zone и ARRI False Color, которые станут мощной альтернативой старому инструменту Atomos False Color.
Интервальная съемка RecordAssist
Настройте интервальную съемку (timelapse) через отдельное меню Shogun независимо от элементов управления вашей камеры. Используйте экран Shogun для точного визуального выравнивания, а объемный SSD-носитель поможет записать самые продолжительные тайм-лапсы.
Богатый выбор кодеков
В новом Shogun бесплатно доступны следующие кодеки:
- Apple ProRes
- Apple ProRes RAW
- Avid DNxHD/HR
- HEVC (H.265)
Apple ProRes предварительно активирован и готов для использования, поэтому вы можете сразу же приступить к съемке. Чтобы активировать H.265 и DNx, посетите my.atomos.com, зарегистрируйте свой Shogun и следуйте простым онлайн-инструкциям. Чтобы активировать Apple ProRes RAW, вам нужно зайти на my.atomos.com. Существует небольшой дополнительный шаг, чтобы получить токен активации для бесплатного доступа к кодеку. Просто подключите совместимую с ProRes RAW камеру, чтобы завершить процесс. Вам нужно сделать это только один раз, чтобы разблокировать этот гибкий и уникальный кодек навсегда.
Передача видео через IP: NDI HD и 4K TX*
NDI — это протокол передачи видео через обычные сети (включая Wi-Fi и мобильные устройства) в высоком качестве, но с чрезвычайно низкими требованиями к пропускной способности. Его все чаще всего применяют в прямых трансляциях. И теперь ваш Shogun Ultra может работать в среде NDI. Опция NDI TX превращает ваш Shogun Ultra в источник NDI, видимый для всех других авторизованных устройств в сети.
*4K TX предоставляется за дополнительную плату
Любая камера, любой формат, в любой локации
Shogun Ultra одинаково хорошо сочетается с SDI- и HDMI-камерами. Shogun Ultra имеет прочную алюминиевую раму, обеспечивающую максимальную долговечность. При весе всего 730 г его можно комфортно использовать даже с небольшой камерой. Shogun Ultra обладает двумя антиповоротными точками крепления 3/8"-16 сверху и снизу. В комплекте поставки присутствует переходник 1/4"-20 для удобной установки на стандартное оборудование различных производителей.
Представляем RemoteView
Atomos RemoteView позволяет вам делиться входным видео на экране Atomos с другими мониторами Atomos, а также с iPad, Mac и Apple TV по беспроводной сети! Вы можете следить за происходящим на съемочной площадке и смотреть через любую подключенную камеру, ведущую съемку из любой точки мира.
*Требуется подписка Atomos Cloud Studio.
Трансляция из любой локации
Shogun Ultra поддерживает прямую трансляцию на ряд онлайн-сервисов, включая Twitch, YouTube и RTMP/S. Благодаря встроенным Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet и возможности подключения к мобильным точкам доступа Shogun Connect помогает кинематографистам, стримерам и продюсерам достигать своей аудитории из любой точки мира.
Ключевые особенности:
- Поддержка большего количества моделей камер с 12G-SDI.
- Преобразование входа SDI в выход HDMI
- Wi-Fi 6 и 1GbE Ethernet
- Потоковая передача на Facebook, Twitch, YouTube и специальные службы RTMP/S.
- Делитесь медиафайлами с камеры в облаке (C2C) и Atomos Edit
- Прямая трансляция источника HDMI или SDI в Atomos Live Production или RemoteView
- Синхронизируйте камеры, устройства записи звука и приложения с помощью AirGlu
- Поддержка приложения AtomRemote
Мобильное приложение Atom Remote
Подключайтесь. Управляйте. Настраивайте. Создавайте
Приложение AtomRemote для iOS и macOS предлагает управление множеством элементов Shogun Ultra. Он позволяет настраивать и управлять вашим Shogun на расстоянии до 15 метров через Bluetooth LE, одновременно определяя подключения камеры, выбирая Gamma/EOTF и настройки гаммы. AtomRemote может управлять воспроизведением, выбирать режимы мониторинга, применять пользовательские 3D LUT и просматривать инструменты анализа изображений, включая экспозицию и фокус. Элементы управления выводом включают параметры преобразования 4K в HD, предварительный просмотр LUT и вывод HDR.
Характеристики
- Вес (без батарей и медианосителя): 730 г
- Габариты: 198×133×40 мм
- Монтажные точки:
- 3x1/4"-20 Female
- 3×3/8"-16 Female
- Корпус: алюминиевое шасси со вставками из ABS-поликарбоната
- Охлаждение: вентилятор (несколько режимов работы)
- Tally-индикация: да
- Тачскрин: да
- Кнопки на корпусе: кнопка питания
- Управление камерой: по USB-кабелю (для камер Z-CAM)
- Совместимые батареи: NP-F/L серии
- Входное напряжение (DC): 6.2 ~ 16.8 В
- Матрица: SuperAtom IPS
- Диагональ: 7,2″
- Разрешение: 1920×1200
- Угол обзора: 178°
- Плотность PPI: 315 пикселей на дюйм
- Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)
- Соотношение сторон: 16:9 native
- Яркость: 2000 нит
- Цветовая гамма
- 100% DCI-P3
- 100% Rec. 2020
- Поддержка калибровки: калибратор ATOMOS с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus
- Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log
- Gamut: BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
- Отображение 3D LUT: формат .Cube
- Вывод 3D LUT: через сквозной выход
- 3DLUT 50/50: да
- Режимы мониторинга: нативный / 709 / HLG / PQ / 3D LUT
- Преобразование HDR для вывода: HLG / PQ
- Калибровка: ATOMOS Calibrator с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus
- Управление с дисплея: Backlight, Lift, Gamma, Gain
- AtomHDR: встроенный технический лог для HDR EOTF
- 3D LUT: отображение, мониторинг и вывод, запись, загрузка с SSD
- HDMI: 1 x HDMI 2.0
- SDI: 1x 12G-SDI
- Поддерживаемая глубина цвета: 8 / 10 бит
- Сигнал: Несжатый настоящий 10-бит или 8-бит 4:2:2 (в зависимости от камеры)
- Субдискретизация: YCbCr 420 & 422
- HDR: да, с автоопределением на HDMI-входе
- HDMI: RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut
- SDI: наименование файлов с камер Arri и RED. RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut
- Стандарт: Scene/Shot/Take & продолжительность
- Через SDI: RED, ARRI
- HDMI: 1 x HDMI 2.0
- SDI сквозной: 1x 12G-SDI
- SDI Play out: 1x 12G-SDI
- HDR: да, с автоопределением
- Ethernet: 1GbE RJ45
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Беспроводная RF: AirGlu SYNC Time code Network
- Atomos Cloud: Захват материала в облако, лайв-стрим
- Мобильная сеть: подключение по Wi-Fi
- RTMP / S: да. Точка назначения конфигурируется через сервис Atomos Cloud
- HDMI to SDI: да
- SDI to HDMI: да
- Качество звука: 24 бита 48 кГц
- Аудиокодек: PCM
- HDMI: 8-канальный 24 бита, в зависимости от входа
- SDI: 12-канальный 24 бита, в зависимости от входа
- Аналоговый вход: 3.5мм Jack, с подачей питания 5В
- Аналоговый выход: 3.5мм Jack
- Выход на наушники: 3.5мм Jack
- Задержка звука на входе: задержка звука в 1 кадр на аналоговом входе
- Встроенный: HDMI и SDI
- Время дня: Да
- Беспроводная синхронизация: AirGlu SYNC Time code Network
- Дальность: 300 метров
- Радиочастота: в зависимости от региона
- Кол-во каналов: 12 радиочастотных каналов
- Кол-во радио-клиентов: В зависимости от региона
- Диапазон работы Bluetooth: 10-15 метров
- Кол-во Bluetooth-клиентов: 6
- 4k DCI: до 4Kp60
- 4k UHD: до 4Kp60
- FHD 1920×1080 Progressive: до 1080p120
- FHD 1920×1080 PsF: только через Pull down to P
- FHD 1920×1080 Interlaced: 1080i50 / 1080i60
- 1280×720p: 60p
- 6K RAW: до 6Kp30
- 4K RAW: до 4Kp120
- 3.5K Anamorphic RAW: до 3.5Kp60 через HDMI
- Apple ProRes RAW: до 12bit 6Kp30 / 4Kp120
- Apple ProRes: HQ / 422 / LT до 4Kp60
- Avid DNxHD: до 1080p60
- Avid DNxHR: до 4Kp60
- H.265: до 4Kp60 (MOV container)
- Camera to Cloud: Поддержка Adobe Frame.io
- Групповой выбор: синхронизация формата записи на нескольких устройствах SHOGUN CONNECT
- Плейлист: да. Выбранный, предпочитаемый или смешанный
- Apple ProRes RAW: да, записанные клипы
- Apple ProRes: HQ / 422 / LT с линейным PCM
- Avid DNx: да, с линейным PCM
- H.265: только записанные клипы
- SDR: Native, 709, LUT
- HDR: HLG, PQ Rec2020
- Деинтерлейсинг: выбираемый режим
- Freeze Frame Overlay: опциональная активация
- Master Caddy I: нет
- Master Caddy III: да
- SSDmini: да
- СFast II: только через адаптер AtomX CFast Adapter
- Сеть: запись в облако через Atomos Cloud Studio
- Файловая система: exFAT
- Интерфейс: SATA III
- Down-масштабирование 4K в HD: да, на сквозном выходе
- DCI crop: да, на сквозном выходе
- 6K RAW to 4K: да, на сквозном выходе
- I > P: 2:2 и 3:2
- PSF > P: 2:2 и 3:2
- SDI Raw: активирована из коробки
- H.265: активирована из коробки
- HDMI: Auto HDMI-триггер, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, Atomos Open Standard
- SDI: SDI-триггер
- Serial 2.5mm Jack: управление по LANC и калибровка через опциональный кабель USB to serial
- Bluetooth LE: через приложение AtomControl App для управления функциями мониторинга
- Беспроводная RF: AirGlu удаленное начало/остановки записи
- XML: Apple Final Cut Pro
- Apple ProRes RAW: Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH
- Видеокодеки: все NLE, которые поддерживают Apple ProRes, Avid DNx и H.265 в MOV.-контейнеры
- Монитор-рекордер Shogun Ultra
- Каретка для 2.5" SSD Master Caddy III с винтами
- Адаптер питания
- Wi-Fi антенна
- RF-антенна
- 3.5мм audio jack to jack кабель