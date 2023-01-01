Описание

Новый SHOGUN – это 7" монитор-рекордер с встроенными возможностями для облачных рабочих процессов. Идеально подходит для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Больше кодеков и инструментов мониторинга, чем когда-либо прежде.

Лучше, чем когда-либо прежде

Оригинальный Shogun дал кинематографистам то, о чем они просили: большой 7-дюймовый сверхъяркий экран и входы/выходы HDMI и SDI. Обновленный Shogun подкреплен новыми возможностями AtomOS 11, широкими возможностями сетевого подключения, богатым арсеналом кодеков и совместимостью практически с любой камерой.

Ключевые особенности:

Запись ProRes RAW до 6К 30р

Новая ОС AtomOS 11

Больше кодеков

Улучшенный мониторинг

Удаленный просмотр RemoteView

Надежный Интернет: сетевое подключение с Wi-Fi 6 и Gigabit Ethernet

Беспроводная синхронизация и управление на большом расстоянии с помощью AirGlu RF

Сторонняя синхронизация и управление приложениями с помощью Bluetooth AirGlu BT.

Порт USB-C: для обновления ПО

Разные варианты электропитания: слот для батареи NP-F и разъем DC с резьбовой фиксацией штекера.

SDI-выход: выделенный выход SDI для кросс-преобразования SDI / HDMI.

Невероятно яркий экран с отзывчивым тач-скрином

Картинка на ярком 7" экране Shogun четко видна практически при любом освещении: в помещении, на улице или в любом другом месте, где вам нужна точная и быстрая оценка ваших изображений. Благодаря яркости 2000 нит экран идеально подходит для HDR-мониторинга прямо во время записи.

RAW-запись. Расширьте возможности

Shogun может захватывать входные данные RAW с разрешением до 6K со скоростью 30 кадров в секунду и одновременно выводить стандартный видеосигнал для просмотра через HDMI или SDI на устройствах, которые не поддерживают форматы RAW.

Лаконичнее, удобнее, быстрее

Новая версия ОС AtomOS 11 создана специально для новых серий Ninja и Shogun. ОС не только красиво выглядит, но и предлагает множество новых функций. Atomos сделали инструменты более заметными и улучшили значки, чтобы вы точно знали, что выбираете. Новая система проще в использовании, более логична и лаконична. AtomOS 11 раскрывает весь потенциал Shogun.

Цветовая экспозиция (False Color)

Важным нововведением в AtomOS 11 являются инструменты EL Zone и ARRI False Color, которые станут мощной альтернативой старому инструменту Atomos False Color.

Интервальная съемка RecordAssist

Настройте интервальную съемку (timelapse) через отдельное меню Shogun независимо от элементов управления вашей камеры. Используйте экран Shogun для точного визуального выравнивания, а объемный SSD-носитель поможет записать самые продолжительные тайм-лапсы.

Богатый выбор кодеков

В новом Shogun бесплатно доступны следующие кодеки:

Apple ProRes

Apple ProRes RAW

Avid DNxHD/HR

HEVC (H.265)

Apple ProRes предварительно активирован и готов для использования, поэтому вы можете сразу же приступить к съемке. Чтобы активировать H.265 и DNx, посетите my.atomos.com, зарегистрируйте свой Shogun и следуйте простым онлайн-инструкциям. Чтобы активировать Apple ProRes RAW, вам нужно зайти на my.atomos.com. Существует небольшой дополнительный шаг, чтобы получить токен активации для бесплатного доступа к кодеку. Просто подключите совместимую с ProRes RAW камеру, чтобы завершить процесс. Вам нужно сделать это только один раз, чтобы разблокировать этот гибкий и уникальный кодек навсегда.

Передача видео через IP: NDI HD и 4K TX*

NDI — это протокол передачи видео через обычные сети (включая Wi-Fi и мобильные устройства) в высоком качестве, но с чрезвычайно низкими требованиями к пропускной способности. Его все чаще всего применяют в прямых трансляциях. И теперь ваш Shogun Ultra может работать в среде NDI. Опция NDI TX превращает ваш Shogun Ultra в источник NDI, видимый для всех других авторизованных устройств в сети.

*4K TX предоставляется за дополнительную плату

Любая камера, любой формат, в любой локации

Shogun Ultra одинаково хорошо сочетается с SDI- и HDMI-камерами. Shogun Ultra имеет прочную алюминиевую раму, обеспечивающую максимальную долговечность. При весе всего 730 г его можно комфортно использовать даже с небольшой камерой. Shogun Ultra обладает двумя антиповоротными точками крепления 3/8"-16 сверху и снизу. В комплекте поставки присутствует переходник 1/4"-20 для удобной установки на стандартное оборудование различных производителей.

Представляем RemoteView

Atomos RemoteView позволяет вам делиться входным видео на экране Atomos с другими мониторами Atomos, а также с iPad, Mac и Apple TV по беспроводной сети! Вы можете следить за происходящим на съемочной площадке и смотреть через любую подключенную камеру, ведущую съемку из любой точки мира.

*Требуется подписка Atomos Cloud Studio.

Трансляция из любой локации

Shogun Ultra поддерживает прямую трансляцию на ряд онлайн-сервисов, включая Twitch, YouTube и RTMP/S. Благодаря встроенным Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet и возможности подключения к мобильным точкам доступа Shogun Connect помогает кинематографистам, стримерам и продюсерам достигать своей аудитории из любой точки мира.

Ключевые особенности:

Поддержка большего количества моделей камер с 12G-SDI.

Преобразование входа SDI в выход HDMI

Wi-Fi 6 и 1GbE Ethernet

Потоковая передача на Facebook, Twitch, YouTube и специальные службы RTMP/S.

Делитесь медиафайлами с камеры в облаке (C2C) и Atomos Edit

Прямая трансляция источника HDMI или SDI в Atomos Live Production или RemoteView

Синхронизируйте камеры, устройства записи звука и приложения с помощью AirGlu

Поддержка приложения AtomRemote

Мобильное приложение Atom Remote

Подключайтесь. Управляйте. Настраивайте. Создавайте

Приложение AtomRemote для iOS и macOS предлагает управление множеством элементов Shogun Ultra. Он позволяет настраивать и управлять вашим Shogun на расстоянии до 15 метров через Bluetooth LE, одновременно определяя подключения камеры, выбирая Gamma/EOTF и настройки гаммы. AtomRemote может управлять воспроизведением, выбирать режимы мониторинга, применять пользовательские 3D LUT и просматривать инструменты анализа изображений, включая экспозицию и фокус. Элементы управления выводом включают параметры преобразования 4K в HD, предварительный просмотр LUT и вывод HDR.

Характеристики

Общие характеристики

Вес (без батарей и медианосителя): 730 г

Габариты: 198×133×40 мм

Монтажные точки: 3x1/4"-20 Female 3×3/8"-16 Female



Конструкция корпуса и управление

Корпус: алюминиевое шасси со вставками из ABS-поликарбоната

Охлаждение: вентилятор (несколько режимов работы)

Tally-индикация: да

Тачскрин: да

Кнопки на корпусе: кнопка питания

Управление камерой: по USB-кабелю (для камер Z-CAM)

Питание

Совместимые батареи: NP-F/L серии

Входное напряжение (DC): 6.2 ~ 16.8 В

Дисплей

Матрица: SuperAtom IPS

Диагональ: 7,2″

Разрешение: 1920×1200

Угол обзора: 178°

Плотность PPI: 315 пикселей на дюйм

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Соотношение сторон: 16:9 native

Яркость: 2000 нит

Цветовая гамма 100% DCI-P3 100% Rec. 2020

Поддержка калибровки: калибратор ATOMOS с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus

Цветовые профили

Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log

Gamut: BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

Отображение 3D LUT: формат .Cube

Вывод 3D LUT: через сквозной выход

3DLUT 50/50: да

Режимы мониторинга: нативный / 709 / HLG / PQ / 3D LUT

Преобразование HDR для вывода: HLG / PQ

Управление цветом

Калибровка: ATOMOS Calibrator с Calibrite ColorChecker Display Pro или ColorChecker Display Plus

Управление с дисплея: Backlight, Lift, Gamma, Gain

AtomHDR: встроенный технический лог для HDR EOTF

3D LUT: отображение, мониторинг и вывод, запись, загрузка с SSD

Видеовход

HDMI: 1 x HDMI 2.0

SDI: 1x 12G-SDI

Поддерживаемая глубина цвета: 8 / 10 бит

Сигнал: Несжатый настоящий 10-бит или 8-бит 4:2:2 (в зависимости от камеры)

Субдискретизация: YCbCr 420 & 422

HDR: да, с автоопределением на HDMI-входе

Метаданные

HDMI: RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut

SDI: наименование файлов с камер Arri и RED. RAW — баланс белого, индекс экспозиция, затвор, диафрагма, ISO, gamma, gamut

Наименование файлов

Стандарт: Scene/Shot/Take & продолжительность

Через SDI: RED, ARRI

Видеовыход

HDMI: 1 x HDMI 2.0

SDI сквозной: 1x 12G-SDI

SDI Play out: 1x 12G-SDI

HDR: да, с автоопределением

Сеть

Ethernet: 1GbE RJ45

Wi-Fi: Wi-Fi 6

Беспроводная RF: AirGlu SYNC Time code Network

Atomos Cloud: Захват материала в облако, лайв-стрим

Мобильная сеть: подключение по Wi-Fi

Веб-стриминг

RTMP / S: да. Точка назначения конфигурируется через сервис Atomos Cloud

Кросс-преобразование сигнала

HDMI to SDI: да

SDI to HDMI: да

Аудио

Качество звука: 24 бита 48 кГц

Аудиокодек: PCM

HDMI: 8-канальный 24 бита, в зависимости от входа

SDI: 12-канальный 24 бита, в зависимости от входа

Аналоговый вход: 3.5мм Jack, с подачей питания 5В

Аналоговый выход: 3.5мм Jack

Выход на наушники: 3.5мм Jack

Задержка звука на входе: задержка звука в 1 кадр на аналоговом входе

Тайм-код / Синхронизация

Встроенный: HDMI и SDI

Время дня: Да

Беспроводная синхронизация: AirGlu SYNC Time code Network

Дальность: 300 метров

Радиочастота: в зависимости от региона

Кол-во каналов: 12 радиочастотных каналов

Кол-во радио-клиентов: В зависимости от региона

Диапазон работы Bluetooth: 10-15 метров

Кол-во Bluetooth-клиентов: 6

Разрешение и частота кадров (запись, мониторинг и воспроизведение)

4k DCI: до 4Kp60

4k UHD: до 4Kp60

FHD 1920×1080 Progressive: до 1080p120

FHD 1920×1080 PsF: только через Pull down to P

FHD 1920×1080 Interlaced: 1080i50 / 1080i60

1280×720p: 60p

6K RAW: до 6Kp30

4K RAW: до 4Kp120

3.5K Anamorphic RAW: до 3.5Kp60 через HDMI

Запись в кодек

Apple ProRes RAW: до 12bit 6Kp30 / 4Kp120

Apple ProRes: HQ / 422 / LT до 4Kp60

Avid DNxHD: до 1080p60

Avid DNxHR: до 4Kp60

H.265: до 4Kp60 (MOV container)

Camera to Cloud: Поддержка Adobe Frame.io

Групповой выбор: синхронизация формата записи на нескольких устройствах SHOGUN CONNECT

Воспроизведение

Плейлист: да. Выбранный, предпочитаемый или смешанный

Apple ProRes RAW: да, записанные клипы

Apple ProRes: HQ / 422 / LT с линейным PCM

Avid DNx: да, с линейным PCM

H.265: только записанные клипы

Мониторинг

SDR: Native, 709, LUT

HDR: HLG, PQ Rec2020

Деинтерлейсинг: выбираемый режим

Freeze Frame Overlay: опциональная активация

Поддерживаемые медианосители

Master Caddy I: нет

Master Caddy III: да

SSDmini: да

СFast II: только через адаптер AtomX CFast Adapter

Сеть: запись в облако через Atomos Cloud Studio

Файловая система: exFAT

Интерфейс: SATA III

Видеопроцессинг на борту

Down-масштабирование 4K в HD: да, на сквозном выходе

DCI crop: да, на сквозном выходе

6K RAW to 4K: да, на сквозном выходе

I > P: 2:2 и 3:2

PSF > P: 2:2 и 3:2

Активированные лицензии

SDI Raw: активирована из коробки

H.265: активирована из коробки

Удаленное управление

HDMI: Auto HDMI-триггер, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, Atomos Open Standard

SDI: SDI-триггер

Serial 2.5mm Jack: управление по LANC и калибровка через опциональный кабель USB to serial

Bluetooth LE: через приложение AtomControl App для управления функциями мониторинга

Беспроводная RF: AirGlu удаленное начало/остановки записи

Поддерживаемые приложения

XML: Apple Final Cut Pro

Apple ProRes RAW: Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH

Видеокодеки: все NLE, которые поддерживают Apple ProRes, Avid DNx и H.265 в MOV.-контейнеры

Комплект поставки