Описание

Atomos Shogun 7 – разработанный для профессионалов 7.2" Full HD монитор и видеорекордер. Отличается исключительно высокой яркостью (3000 кд), контрастностью 1000000:1 и поддержкой HDR (10 бит IPS). Запись ведется в 4К 30р, 60р или даже 5.7K DCI 30p (в зависимости от камеры) в распространенных форматах: Apple ProRes, ProRes RAW, AVID DNxHR, Cinema DNG. В качестве носителей используются съемные твердотельные диски SSD формата 2.5" с интерфейсом SATA III – более выгодная альтернатива картам памяти и по цене, и по емкости. Рекордер подключается к камере или другому устройству по HDMI или SDI, имеется возможность сквозного пропуска изображения.

Функция микшера позволяет подключать до 4 независимых асинхронных SDI источника (камеры) с одновременной записью до 4 каналов в HD 1080 60p (отдельными файлами) + информация о переключениях между каналами в качестве мета-данных (в формате .xml, для Final Cut Pro). Переключение между каналами осуществляется в реальном времени – с помощью сенсорного экрана. Все 4 канала могут выводиться на экран одновременно или по отдельности. Микшированный сигнал можно выводить на другие мониторы по HDMI или SDI кабелю, для мониторинга на большом экране или живой трансляции. Микширование не требует синхронизации камер.

Точная передача экспозиции и цвета

Благодаря динамичной зональной подсветке монитора (360 независимых светодиодов) черные цвета получаются более черными, а белые – более белыми, чем на обычном мониторе. В то же время, передаются все детали в светлых областях. Shogun 7 предоставляет множество инструментов для мониторинга: кастомные 3D LUT файлы, настраиваемые ложные цвета (False Colors) и фокус-пикинг, увеличение 1:1 и 2:1, вектороскоп и Waveform (осциллограф)

Запись ProRes RAW

Формат ProRes RAW доступен с камерами Canon C300 Mk II, С500б Panasonic EVA 1 и Sony FS5, FS5 II, FS7, FS7 II, FS9. Данный формат позволяет примерно в 3 раза уменьшить битрейт и общий объем файла с сохранением всех деталей изображения – благодаря тому, что сигнал записывается в самом сыром виде, до этапа дебайеризации, то есть отдельный пиксель передает только яркость, дебайеризация осуществляется на этапе постобрабработки.

Другие камеры, которые поддерживают передачу сигнала в формате RAW через SDI интерфейс, также поддерживаются – их сигнал можно записать в формате Cinema DNG (до 30 кадров/с). Конечно же, Shogun 7 может работать и с камерами потребительского уровня: всего в наличии 4 SDI входа (все поддерживают 3G-SDI, 2 поддерживают 12G-SDI), а также один HDMI вход.

Shogun 7 может работать с постоянным питанием от электросети (адаптер с 4 переходниками под различные типы розеток в комплекте) или от 2 батарей распространенного формата Sony NP-F (приблизительно 2.2 часа записи в 4К 30р при использовании батарей на 7800 мАч).

Размеры: 214 х 127 х 45 мм

Вес: 709 г

Крепление: резьба 1/4"-20 (1 сверху, 1 снизу)