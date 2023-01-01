Описание

Atomos представляет монитор Shinobi как удешевленную версию монитора-рекордера Ninja V: если вам не нужна функции записи на SSD диск, то имеет смысл сэкономить и взять Shinobi.

Shinobi – это один из самых доступных накамерных IPS мониторов с Full HD разрешением (1920х1080), высокой яркостью (1000 нит), точной цветопередачей (поддерживается даже пользовательская калибровка с пмощью X-Rite i1Display Pro), поддержкой широкого динамического диапазона HDR / HLG / PQ / Log 10 бит, а также с возможностью загрузки пользовательских LUT профилей для предварительного просмотра. Для блогеров добавлен зеркальный режим (Mirror Mode), который помогает снимать самого себя.

Поверхность монитора покрыта антибликовым покрытием с олеофобными свойствами (против отпечатков пальцев). Высокая яркость позволяет наблюдать изображение даже под прямым солнечным светом, когда экран камеры становится практически нечитаемым. Поддержка 10 бит HDR и пользовательских LUT таблиц позволяет на этапе съемки максимально точно представлять, как будет выглядеть итоговое изображение после обработки, что особенно важно, когда вы используете запись с Log кривыми.

Программная оболочка AtomOS 10 обеспечивает множество инструментов для мониторинга и сенсорного управления настройками, включая вектороскоп, форму волны, RGB гистограмму, зебру, фокус пикинг, ложные цвета, дезанаморфирование и так далее. Все управление сенсорное: работает бесшумно и быстро, благодаря мощному центральному процессору.

Atomos Shinobi может работать с питанием от аккумулятора типа Sony NP-F (не входит в комплект) или от сетевого адаптера, который подключается через фальш-батарею Battery Eliminator (входят в комплект). С помощью дополнительного кабеля также можно организовать питание от источников тока с разъемом D-Tap.

Характеристики

Тип экрана: SuperAtom IPS panel, сенсорный, емкостного типа

Диагональ: 5.2"

Разерешение: 1920 х 1080

Плотность пикселей: 427 ppi

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Тип подсветки: задняя подсветка по периметру

Яркость: 1000 нит (кд/м 2 )

) Цветовая гамма: Rec.709

Поддержка калибраторов: да, Atomos Calibrator с Xrite i1 Display Pro / Plus

Технологии

3D LUT: есть, формат Cube

HDR мониторинг: HLG, PQ, Camera LOG

Поддерживаемые профили: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log

Поддерживаемые цветовые пространства: BT2020, DCI P3, PDCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

Интерфейс

HDMI 1.4: только вход

Глубина цвета: 8 или 10 бит

Субдискретизация: 4:2:0 или 4:2:2

Вход для звука: 3.5 мм стерео (24 бит / 48 кГц LPCM)

Выход на наушники: 3.5 мм стерео

Гнездо для карт памяти SD (для импорта LUT таблиц)

Питание:

Аккумулятор: типа Sony NP-F

Длительность работы: 2600 мАч – 1.5 часа, 5200 мАч – 3 часа, 7800 мАч – 6 часов

Вход для внешнего питания: DC 6.2 - 16.8 В (через модуль Battery Eliminator, в комплекте)

Поддерживаемые разрешения:

4k DCI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p

4k UHD: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p

1080p: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p

720p: 50/59.94/60p

Поддерживаемые инструменты:

MultiScope Analysis: изображение + инструменты на выбор: форма волны, гистограмма, вектороскоп и линейки аудиосигнала

Форма волны (Waveform)

Гистограмма: освещенность и RGB

Вектороскоп (Vector Scope)

RGB parade

1 x Zoom

2 x Zoom

4 x Zoom

Фокус пикинг

Ложные цвета

Зебра

Границы экрана (2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3)

Безопасные зоны

Дезанаморфирование: 1.33х, 1.5х, 2х

Поворот экрана: вертикальный и горизонтальный режимы

Физические характеристики

Материал корпуса: АБС пластик

Рабочая температура: от 0 до 40° С

Охлаждение: пассивное

Установочное гнездо: по 1 гнезду 1/4"-20 сверху и снизу

Размеры: 151 х 91.5 х 31 мм

Вес: 196 г

В комплекте: