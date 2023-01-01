Накамерный монитор Atomos Shinobi 5.2" Full HD 10bit HDR
Код товара : УТ-00049099
Артикул : ATOMSHBH01
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Накамерные мониторы
Вес (брутто), г
0.690
Тип товара
Накамерный монитор
Описание
Atomos представляет монитор Shinobi как удешевленную версию монитора-рекордера Ninja V: если вам не нужна функции записи на SSD диск, то имеет смысл сэкономить и взять Shinobi.
Shinobi – это один из самых доступных накамерных IPS мониторов с Full HD разрешением (1920х1080), высокой яркостью (1000 нит), точной цветопередачей (поддерживается даже пользовательская калибровка с пмощью X-Rite i1Display Pro), поддержкой широкого динамического диапазона HDR / HLG / PQ / Log 10 бит, а также с возможностью загрузки пользовательских LUT профилей для предварительного просмотра. Для блогеров добавлен зеркальный режим (Mirror Mode), который помогает снимать самого себя.
Поверхность монитора покрыта антибликовым покрытием с олеофобными свойствами (против отпечатков пальцев). Высокая яркость позволяет наблюдать изображение даже под прямым солнечным светом, когда экран камеры становится практически нечитаемым. Поддержка 10 бит HDR и пользовательских LUT таблиц позволяет на этапе съемки максимально точно представлять, как будет выглядеть итоговое изображение после обработки, что особенно важно, когда вы используете запись с Log кривыми.
Программная оболочка AtomOS 10 обеспечивает множество инструментов для мониторинга и сенсорного управления настройками, включая вектороскоп, форму волны, RGB гистограмму, зебру, фокус пикинг, ложные цвета, дезанаморфирование и так далее. Все управление сенсорное: работает бесшумно и быстро, благодаря мощному центральному процессору.
Atomos Shinobi может работать с питанием от аккумулятора типа Sony NP-F (не входит в комплект) или от сетевого адаптера, который подключается через фальш-батарею Battery Eliminator (входят в комплект). С помощью дополнительного кабеля также можно организовать питание от источников тока с разъемом D-Tap.
Характеристики
- Тип экрана: SuperAtom IPS panel, сенсорный, емкостного типа
- Диагональ: 5.2"
- Разерешение: 1920 х 1080
- Плотность пикселей: 427 ppi
- Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)
- Тип подсветки: задняя подсветка по периметру
- Яркость: 1000 нит (кд/м2)
- Цветовая гамма: Rec.709
- Поддержка калибраторов: да, Atomos Calibrator с Xrite i1 Display Pro / Plus
Технологии
- 3D LUT: есть, формат Cube
- HDR мониторинг: HLG, PQ, Camera LOG
- Поддерживаемые профили: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log
- Поддерживаемые цветовые пространства: BT2020, DCI P3, PDCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
Интерфейс
- HDMI 1.4: только вход
- Глубина цвета: 8 или 10 бит
- Субдискретизация: 4:2:0 или 4:2:2
- Вход для звука: 3.5 мм стерео (24 бит / 48 кГц LPCM)
- Выход на наушники: 3.5 мм стерео
- Гнездо для карт памяти SD (для импорта LUT таблиц)
Питание:
- Аккумулятор: типа Sony NP-F
- Длительность работы: 2600 мАч – 1.5 часа, 5200 мАч – 3 часа, 7800 мАч – 6 часов
- Вход для внешнего питания: DC 6.2 - 16.8 В (через модуль Battery Eliminator, в комплекте)
Поддерживаемые разрешения:
- 4k DCI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p
- 4k UHD: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p
- 1080p: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
- 720p: 50/59.94/60p
Поддерживаемые инструменты:
- MultiScope Analysis: изображение + инструменты на выбор: форма волны, гистограмма, вектороскоп и линейки аудиосигнала
- Форма волны (Waveform)
- Гистограмма: освещенность и RGB
- Вектороскоп (Vector Scope)
- RGB parade
- 1 x Zoom
- 2 x Zoom
- 4 x Zoom
- Фокус пикинг
- Ложные цвета
- Зебра
- Границы экрана (2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3)
- Безопасные зоны
- Дезанаморфирование: 1.33х, 1.5х, 2х
- Поворот экрана: вертикальный и горизонтальный режимы
Физические характеристики
- Материал корпуса: АБС пластик
- Рабочая температура: от 0 до 40° С
- Охлаждение: пассивное
- Установочное гнездо: по 1 гнезду 1/4"-20 сверху и снизу
- Размеры: 151 х 91.5 х 31 мм
- Вес: 196 г
В комплекте:
- Монитор Shinobi, блок питания с адаптером Battery Eliminator, краткое руководство