Описание

Яркий монитор Atomos Shinobi 7 с диагональю 7" и поддержкой HDR. Компактный дизайн позволяет разместить устройство на любой камере. Благодаря яркости 2000 нит Shinobi 7 не теряет читаемость даже на улице в ясный день – вы все равно увидите все аспекты изображения, а поддержка сигнала в формате до 4Kp60 через HDMI или и 2Kp60 через SDI позволяет Shinobi 7 выступать в качестве режиссерского монитора, монитора ассистента оператора, программным или превью-дисплеем, а также монитором для записи блогов – без оператора.

Профессиональные интерфейсы и кросс-конверсия

С входными и выходными интерфейсами HDMI и SDI монитор Atomos Shinobi 7 подходит для любого съемочного процесса. С возможностью cross-преобразования из HDMI в SDI и из SDI в HDMI, а также масштабирования сигнала из 4K в HD вы сможете легко интегрировать HDMI-камеры в SDI-рабочий процесс и наоборот, без необходимости приобретения дополнительных конвертеров.

Невероятный HDR

Экран Shinobi 7 отображает потрясающие 10+ ступеней динамического диапазона в реальном времени из сигналов Log / PQ / HLG. В сочетании с нашими уникальными функциями мониторинга HDR, монитор Shinobi 7 упрощает съемку в Log и HDR.

Загружаемые 3D LUT профили

Помимо преобразования Log в HDR, вы также можете использовать свои собственные пользовательские LUT (профили изображения). Загружайте до восьми настраиваемых LUT через слот для SD-карты и переключайтесь между ними, чтобы прямо во время съемки иметь представление, как будет выглядеть низкоконтрастное Log изображение после обработки.

Лучшее от операционной системы AtomOS 10

Shinobi 7 использует платформу AtomOS 10 и содержит обширный набор инструментов мониторинга, вызываемых по касанию сенсорного дисплея. Он включает инструменты для фокусировки, кадрирования и выставления экспозиции, в том числе фокус-пикинг, увеличение области (zoom in), зебру, ложные цвета, рамки изображения, границы безопасной области изображения SMPTE Safe Area, волны, RGB parade, вектороскоп и другие видеоскопы.

Бесперебойная работа

Два разъема для аккумуляторов типа NP-F с возможностью горячей замены (без выключения монитора) позволяют работать весь день. DC-разъем с фиксацией позволяет подключаться к розеткам на съемочной площадке. Кроме того, можно воспользоваться дополнительным кабелем DC to D-Tap для питания в полевых условиях от аккумуляторных батарей высокой емкости типа V-Mount, Gold Mount и других.

Управление камерой

Дополнительный кабель Atomos USB-C to Serial Port (ATOMCAB018) дает вам прямое управление всеми настройками меню на камерах Z Cam E2, так что вы можете сосредоточиться на красивом изображении и выполнять динамические настройки диафрагмы, баланса белого, угла затвора и ND-фильтров.

Характеристики

Корпус

Вес без батареи: 577 г

Габариты: 198×133×39 мм

Монтажные точки: 2 гнезда под винт 1/4"-20, (1 сверху, 1 снизу)

Питание

Совместимые батареи: типа NP-F

Время работы от батареи:

5200mAh — до двух часов

7800mAh — до трех часов

Вход постоянного тока: DC с резьбовой фиксацией от 6.2V до 16.8V

Дисплей

Диагональ: 7"

Разрешение: 1920×1080

Плотность PPI: 325

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Яркость экрана: 2200 нит

Соотношение сторон: 16:9

Цветовая гамма: REC709

Поддержка LUT-таблиц: 3D LUT (.cube format)

Поддержка калибровки: Atomos Calibrator с Xrite i1 Display Pro / Plus (продается отдельно)

Технологии

Down-масштабирование 3D LUT: На сквозной выход — только HD

3D LUT 50/50: Да

Режимы мониторинга: Native / HLG / PQ / 3D LUT

Преобразование HDR на выходе: HLG / PQ

Гамма: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Olympus OM-Log, Lecia L-Log

Цветовой диапазон: BT2020, DCI P3, PDCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide GamutRec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

Видеовходы

SDI: 1 x 3G SDI, до 2k p60

HDMI: 1 x HDMI 2.0, до 4Kp60

Глубина цвета: 8 / 10 бит

Субдискретизация: YCbCr 420 и 422

​Видеовыходы

SDI: 1 x 3G SDI, до 2k p60

HDMI: 1 x HDMI 2.0, до 4Kp60

Преобразование сигнала

HDMI to SDI: Да

SDI to HDMI: Да

Аудиовходы / выходы

HDMI: 2 канала 24-bit 48kHz

SDI: 8 каналов 24-bit 48kHz

Выход под наушники: 3.5 мм стерео

Поддерживаемые форматы и частоты кадров

4K DCI: HDMI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p

4K UHD: HDMI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p

2K DCI 2046×1080: SDI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p

FHD 1920×1080 Progressive: HDMI and SDI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p

FHD 1920×1080 Interlaced: 50/59.94/60i

1280×720p: 50/59.94/60p

ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА

Форма волны (осциллограф): да, 3 размера, перемещаемое положение на экране

Гистограмма: яркостная или RGB

RGB парад: да, 3 размера, перемещаемое положение на экране

Вектороскоп: да, 2 размера, перемещаемое положение на экране

1x Zoom: да, отображение пикселей 1:1 для 4К

2x Zoom: да

4x Zoom: да

Фокус пикинг: да, изменяемые цвет / порог

Ложные цвета: да

Зебра: да, настраиваемый порог

Изолированный канал: только синий

Рамки кадра: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, 9:16, 1:1, 191:1, 4:5

Безопасные зоны: да

Сетки кадрирования: 9 вариантов

Дезанаморфирование: 1.25x 1.33x , 1.5x ,1.8x ,2x

Переворот экрана: по вертикали / по горизонтали

Поддерживаемые носители

SD-карта для загрузки LUTs и обновления прошивки

Внешнее управление устройством

Serial 2.5mm jack: через кабель ATOMCAB018

USB: Управление функциями камеры (появится с будущими обновлениями)

RJ-45: Управление функциями камеры (появится с будущими обновлениями)

Комплект поставки