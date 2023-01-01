Защита для дисплея Atomos Screen Protector для Ninja V / Shinobi
Код товара : УТ-00048736
Артикул : ATOMLCDP03
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.007
Описание
Оригинальная матовая защитная пленка Atomos для монитора-рекордера Ninja V. Предотвращает появление бликов, а также защищает поверхность экрана от царапин. Также подходит для монитора Atomos Shinobi.