Витой пружинный кабель Atomos HDMI 2.0, поддерживает передачу видео с разрешением 4К 30р или Full HD 120p. Штекеры A (полноразмерный) / D (микро). Длина в скрученном состоянии 30 см, в растянутом – 45 см. Штекер micro D выполнен в угловой форме.