Кабель Atomos Right-Angle Micro to Full HDMI Coiled Cable 30 cm
Код товара : УТ-00049098
Артикул : ATOMCAB007
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.075
Описание
Витой пружинный кабель Atomos HDMI 2.0, поддерживает передачу видео с разрешением 4К 30р или Full HD 120p. Штекеры A (полноразмерный) / D (микро). Длина в скрученном состоянии 30 см, в растянутом – 45 см. Штекер micro D выполнен в угловой форме.